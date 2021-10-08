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Требования ЦБ РФ для получения статуса инвестиционного советника

  • 08/10/2021, 14:15
Инвестиционный советник требования ЦБ РФ. Основной перечень требований соблюдение которых позволит получить официальный статус инвестиционного советника ЦБ РФ.

Инвестиционный советник требования ЦБ

Инвестиционный советник – это профессиональный консультант, рекомендующий клиентам оптимальные стратегии, тактику поведения на рынке ценных бумаг. Профильные ИП или компании входят в СРО, перечислены в едином реестре Центробанка. Эксперты представляют услуги, относящиеся к брокерской, дилерской деятельности, купле-продаже ценных бумаг, форекс-сделкам. Каким требованиям ЦБ должны соответствовать инвестиционные советники?

Высшее образование

ИП или сотрудники инвестиционных компаний должны подтвердить уровень образования представлением дипломов.

Наличие аттестата

Каждый инвестиционный советник, включенный в реестр, имеет квалификационные аттестаты как минимум первого типа, удостоверяющие компетентность в брокерских, дилерских услугах, обращении ценных бумаг, форекс-сделках.

Соответствие профессиональным стандартам

Претенденты до начала деятельности подтверждают соответствие уровня знаний профессиональному стандарту категории «Специалист по финансовому консультированию».

Наличие опыта

Индивидуальные предприниматели перед присвоением статуса инвестиционных советников, должны иметь успешный опыт торговли ценными бумагами или удачного заключения договоров – производных финансовых инструментов, анализа финансового рынка, многофакторного управления рисками, предоставления профильных консультационных услуг.

Опыт работы должен быть получен соискателем за последние 2-3 года из прошедших пяти лет. Комиссией ЦБ зачитываются сделки в отношении ценных бумаг РФ, иностранных государств, инвестиционных паев, акций, облигаций, муниципальных займов, депозитарных расписок, клиринговых, ипотечных сертификатов участия.

Объем сделок

Минимально допустимый общий объем сделок должен превышать 6 миллионов рублей. Операции в иностранных валютах пересчитываются по курсам ЦБ, соответствующим датам сделок.

Квалификационные требования для компаний

Претенденты – индивидуальные предприниматели могут не подтверждать опыт, если имеют квалификационный уровень «Специалист по финансовому консультированию» или соответствующие международные сертификаты.

В штат компаний должен входить минимум один сотрудник, имеющий аттестат, опыт и наработанный объем операций, превышающий квалификационный минимум. Эти требования не обязательны, если работники относятся к категории «Специалист по финансовому консультированию» или получили международные профильные сертификаты.

Внутренняя документация

Инвестиционные советники перед утверждением должны представить внутренние документы, относящиеся к урегулированию и предотвращению возможных конфликтов.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : инвестиционный рынок


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