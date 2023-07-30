Залежи меди обнаружены в Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружены залежи меди. Информацией об этом делятся «Вести Новосибирск».

Поисковые работы начались в Тогучинском районе и в первой же скважине обнаружили большое содержание меди и молибдена.

Отмечается, что ранее этот район считался малоперспективным с точки зрения рудной геологии.

Пока изучаемую территорию нельзя назвать месторождением. Образцы руды изучили в лаборатории, они показали наличие меди. Сейчас исследование продолжается. Открытие крупного месторождения стало бы еще одним шагом к обеспечению сырьевого суверенитета страны.

Ранее редакция сообщала, что аукцион на право пользования недрами участка медных руд Уландрыкский в Республике Алтай со стартовым размером разового платежа 6,484 млн рублей признан несостоявшимся.