Заместить импорт поможет собственное производство

Какие механизмы импортозамещения уже разработаны? Что стоит предпринять в перспективе? Ответить на эти вопросы попытались участники пресс-конференции, которая прошла в международном пресс-центре «Россия сегодня», сообщает издание «Мурманский вестник».

— Цель проста: вместо импорта товаров и услуг организовать собственное производство. Это создает рабочие места, доходы бюджета растут за счет налогов, расширяются возможности для экспорта, — отметил директор по экономической политике Высшей школы экономики (ВШЭ) Юрий Симачев.

По его словам, за последние 20 лет уровень импорта в отечественной экономике снизился почти на 50% в 1999 году, почти до 40% — в 2018-м. Плюс ко всему доля импорта была перенесена в дружественные, как их сейчас называют, страны.

При этом успешную практику импортозамещения с выходом на международные рынки продемонстрировал АПК. На сегодняшний день он экспортирует уже не только сырье, а и конечную продукцию, включая растительное масло, маргарин и шоколад.

Эксперт добавил, что существует еще один положительный пример — деревообработка. Вместо кругляка на экспорт теперь поставляют фанеру, ДСП, ДВП, уточнил Симачев.

Однако во многих отраслях все еще присутствует высокая технологическая зависимость, причина которой в трудностях с замещением импортного оборудования.

В нынешних условиях, считает специалист, необходимо опираться на опыт стран, которые долгие годы находились или находятся под давлением санкций, ЮАР или Иран, например.

Заместитель директора центра исследований структурной политики ВШЭ Михаил Кузык отметил, что моделей импортозамещения всего две: открытая, как в Юго-Восточной Азии, и закрытая, как в большинстве остальных стран, таких, как Южная Америка, например, или Африка. И практика показывает: к успеху ведет лишь первая, с опорой на экспорт.

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