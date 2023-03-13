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Российской селекции не хватает качественных семян

  • 13/03/2023, 11:11
Автор:
российская селекция
Отечественные частные селекционные компании сообщают о готовности заместить импорт семян за несколько лет, однако без доступа к современным технологиям это не представляется возможным.

Нынешний рекордный урожай зерновых и масличных может не повториться. И проблема не в климате или недостатке инвестиций, а в потенциальном дефиците семян, сообщает обозреватель журнала «Эксперт».

В настоящее время геополитическая обстановка показала насколько глубоко российский агропром зависит от импортных технологий. Агрокомплекс все еще справляется с севом пшеницы и ячменя, но при этом требует 70–90% импортных семян кукурузы, сои, подсолнечника, картофеля, сахарной свеклы, а собственных экономически рентабельных сортов лука и моркови, как выяснилось, в России нет.

Основными поставщиками семян на отечественный рынок были глобальные концерны Bayer, Corteva, Syngenta, BASF. Однако с прошлого года Corteva больше не продает свои семена в РФ, Syngenta их не поставляет из-за карантина на ее полях в Европе, а Bayer в конце зимы прислал аграриям письма, в которых предупредил о вероятных перебоях с поставками семян.

На сегодняшний день также существует проблема отсутствия внятных правил ввоза семян для научных целей. Это, в свою очередь, сильно замедляет внедрение инноваций и негативно сказывается на общей динамике развития российского агропрома.

Отмечается, что ранее российские государственные селекционные учреждения, как и немногочисленные частные компании, не так давно начавшие осваивать селекцию, толком не развивали новые методы, поэтому отечественный рынок семян стабильно занимали зарубежные компании, чью продукцию наши аграрии видят, как более урожайную и экономичную.

Так что, если ситуация останется неизменной, то в ближайшую посевную придется обойтись отечественными, как правило, менее продуктивными семенами, которых еще и может не хватить. Пока из девяти основных сельхозкультур у России достаточно только семян пшеницы, ячменя, ржи и риса; зависимость же от импортных сои и кукурузы составляет почти 40%, подсолнечника — 60%, сахарной свеклы — 97%. Под вопросом даже классический «борщевой набор»: собственными семенами картофеля мы обеспечены лишь на 10%, капусты и свеклы — максимум на 20%. Недостающее ввозили уходящие сейчас с внутреннего рынка глобальные концерны.

Ко всему прочему, российские институты не успевают выводить новинки на рынок, поскольку пользуются традиционными методами селекции — многократным скрещиванием линий, что занимает от 12 до 20 лет и более до получения удачного сорта.

Ранее редакция сообщала, что в этом году на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации потратят более шести млрд рублей федеральных средств.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Экономика Агропром

Регионы: Россия

Теги : Экономика урожай зерновых семена селекция кризис агропром


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