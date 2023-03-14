В Минздраве сообщили, в каких районах области самая высокая сердечно-сосудистая смертность

По итогам 2022 года лидерами по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стали такие районы, как Кыштовский (1026 случаев на 100 тысяч населения), Здвинский (999), Убинский (940). Областной центр по данному показателю занял шестую строчку с конца рейтинга (640). Наиболее благоприятная обстановка — в Кольцово, Новосибирском, Северном районах (по 534,5) и городе Обь (604,5). Такие данные приводят в областном Минздраве. Как отмечает замминистра Лада Шалыгина, заболевания сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти в регионе.

— Несмотря на то, что по итогам 2020-2022 года данный показатель имеет стойкую тенденцию к снижению, но по сравнению с 2019 годом он выше на 5,8%, — отмечает Шалыгина.

Что касается мер предупреждения таких исходов, то, как сообщает замминистра, во-первых, это работа специализированных сосудистых центров в районах области.

— Все сосудистые центры работают в круглосуточном режиме все дни недели. Мы сделали доступной помощь для всех жителей области и Новосибирска с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения, — рассказывает Лада Шалыгина.

— Суть данной программы — это возможность в кратчайшие сроки фельдшером скорой помощи в программу, установленную на планшете, из отдаленных районов области передавать в первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры данные пациентов с подозрением на острые нарушения мозгового кровообращения, — сообщает замминистра. — Это поможет оценить состояние человека и принять решение о его дальнейшем лечении.

Во-вторых, в 2023 году началась реализация. Его участниками станут пять медицинских организаций в районах (Черепановский, Сузунский, Маслянинский районы, Искитим и Бердск), региональный сосудистый центр Центральной клинической больницы и центры персонифицированной медицины. Это позволит контролировать состояние больных, находящихся даже в отдаленных населенных пунктах.

В Минздраве редакции пояснили, что у врача (фельдшера) бригады скорой медицинской помощи на планшете (смартфоне) установлена программа-приложение «УДАР» . Она представляет собой чек-лист оценки состояния пациента с подозрением на инсульт, который позволяет автоматически рассчитать шкалу неврологического дефицита. Также приложение включает функцию быстрого информационного обмена между бригадой скорой помощи, врачами и врачами-рентгенологами первичного сосудистого отделения и регионального сосудистого центра, а также врачом рентгенологом референс-центра.

— Пациента с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения доставляют бригадой СМП в ПСО, где ему проводят компьютерную томографию. По результатам КТ специалисты определяют — ишемический или же гемморагический инсульт у пациента и принимают решение о проведении тромболизиса (медикаментозной терапии) на уровне ПСО или срочной эвакуации в РСЦ для нейрохирургической операции, — уточнили в Минздраве. — Программа «УДАР», в том числе, использует искусственный интеллект для идентификации и классификации очагов инсульта, что, в совокупности с участием специалистов референс-центра, обеспечивает точность диагностики и оперативного принятия решения о тактике лечения.

Организации — участники пилотного проекта:

ГБУЗ НСО «ЦКБ» (РСЦ),

ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» (ПСО),

ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (ПСО),

ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ», (ТелеПСО),

ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»

ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» (ТелеПСО),

ООО «Центр персонализированной медицины» — референс центр.

По информации Минздрава Новосибирской области, медицинскую помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают семь специализированных региональных центров и двенадцать первичных отделений, оснащенных необходимым оборудованием (сменить — в области, пять — в Новосибирске).

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