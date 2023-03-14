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В Минздраве сообщили, в каких районах области самая высокая сердечно-сосудистая смертность

  • 14/03/2023, 14:41
Автор:
Сердечно-сосудистые заболевания
Для сокращения этой статистики в регионе запустили «пилот» программы мониторинга состояния больных в отдаленных районах.

По итогам 2022 года лидерами по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний стали такие районы, как Кыштовский (1026 случаев на 100 тысяч населения), Здвинский (999), Убинский (940). Областной центр по данному показателю занял шестую строчку с конца рейтинга (640). Наиболее благоприятная обстановка — в Кольцово, Новосибирском, Северном районах (по 534,5) и городе Обь (604,5). Такие данные приводят в областном Минздраве. Как отмечает замминистра Лада Шалыгина, заболевания сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смерти в регионе.

Несмотря на то, что по итогам 2020-2022 года данный показатель имеет стойкую тенденцию к снижению, но по сравнению с 2019 годом он выше на 5,8%, отмечает Шалыгина.

Что касается мер предупреждения таких исходов, то, как сообщает замминистра, во-первых, это работа специализированных сосудистых центров в районах области.

Все сосудистые центры работают в круглосуточном режиме все дни недели. Мы сделали доступной помощь для всех жителей области и Новосибирска с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения, — рассказывает Лада Шалыгина.

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Во-вторых, в 2023 году началась реализация пилотного проекта применения программы «Удар». Его участниками станут пять медицинских организаций в районах (Черепановский, Сузунский, Маслянинский районы, Искитим и Бердск), региональный сосудистый центр Центральной клинической больницы и центры персонифицированной медицины. Это позволит контролировать состояние больных, находящихся даже в отдаленных населенных пунктах.

Суть данной программы это возможность в кратчайшие сроки фельдшером скорой помощи в программу, установленную на планшете, из отдаленных районов области передавать в первичные сосудистые отделения и региональные сосудистые центры данные пациентов с подозрением на острые нарушения мозгового кровообращения, — сообщает замминистра. Это поможет оценить состояние человека и принять решение о его дальнейшем лечении.

В Минздраве редакции пояснили, что у врача (фельдшера) бригады скорой медицинской помощи на планшете (смартфоне) установлена программа-приложение «УДАР» . Она представляет собой чек-лист оценки состояния пациента с подозрением на инсульт, который позволяет автоматически рассчитать шкалу неврологического дефицита. Также приложение включает функцию быстрого информационного обмена между бригадой скорой помощи, врачами и врачами-рентгенологами первичного сосудистого отделения и регионального сосудистого центра, а также врачом рентгенологом референс-центра.

— Пациента с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения доставляют бригадой СМП в ПСО, где ему проводят компьютерную томографию. По результатам КТ специалисты определяют — ишемический или же гемморагический инсульт у пациента и принимают решение о проведении тромболизиса (медикаментозной терапии) на уровне ПСО или срочной эвакуации в РСЦ для нейрохирургической операции, — уточнили в Минздраве. — Программа «УДАР», в том числе, использует искусственный интеллект для идентификации и классификации очагов инсульта, что, в совокупности с участием специалистов референс-центра, обеспечивает точность диагностики и оперативного принятия решения о тактике лечения.

Организации — участники пилотного проекта:

  • ГБУЗ НСО «ЦКБ» (РСЦ),
  • ГБУЗ НСО «Черепановская ЦРБ» (ПСО),
  • ГБУЗ НСО «Бердская центральная городская больница» (ПСО),
  • ГБУЗ НСО «Сузунская ЦРБ», (ТелеПСО),
  • ГБУЗ НСО «Маслянинская ЦРБ»
  • ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница» (ТелеПСО),
  • ООО «Центр персонализированной медицины» — референс центр.

По информации Минздрава Новосибирской области, медицинскую помощь людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают семь специализированных региональных центров и двенадцать первичных отделений, оснащенных необходимым оборудованием (сменить — в области, пять — в Новосибирске).

 

Ранее редакция сообщала о научных разработках в помощь гипертоникам и диабетикам.

Фото: freepik fabrikasimf

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : сосудистые центры сердечно-сосудистые заболевания программа Удар персонифицированная медицина


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