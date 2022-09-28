Рекламодателям

Заместитель губернатора Иркутской области ушел в отставку

  • 28/09/2022, 11:15
Отставка в правительстве Иркутской области
Он занимался вопросами противодействия коррупции.

Заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков с 23 сентября ушел в отставку. Об этом официально стало известно сегодня, 28 сентября.

Известно, что Колпаков покинул пост на основании личного заявления. О причинах его увольнения в региональном правительстве не сообщают. На его пост пока никого не назначили, нет даже исполняющего обязанности заместителя губернатора.

Стоит обратить внимание, что на сайте правительства Иркутской области по состоянию на 28 сентября уже отсутствует страница с данными про Ивана Колпакова в составе областной администрации.

Иван Колпаков был назначен на пост заместителя губернатора с 15 июля 2021 года. Он курировал агентство по обеспечению деятельности мировых судей, а также сферы противодействия коррупции, эффективности расходования бюджетных средств, организацию и контроль режима секретности и защиты информации. Колпаков участвовал «в реализации мер по борьбе с преступностью» и проведении государственной политики в сфере энергетического комплекса в регионе.

Также Иван Колпаков был допущен к принятию кадровых решений, взаимодействовал с правоохранительными и судебными органами по вопросам противодействия коррупции, а также с Заксобранием по вопросам законности и эффективности расходования бюджета региона.

Интересный моментом является то, что биография экс-заместителя губернатора никогда не была публичной. Некоторые Иркутские СМИ связывают это с работой Колпакова в определенных силовых структурах.

 

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей.

Фото: pixabay.com ­— geralt

251

Рубрики : Власть Политика Отставки и назначения

Регионы: Иркутск

Теги : Отставка в правительстве Иркутской области


Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине

Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине

Спикер горсовета не принял объяснение отсутствующего депутата от оппозиции.
Читать статью >>
сколько призвали по частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек

Военный комиссар региона Евгений Кудрявцев прокомментировал наиболее актуальные вопросы о частичной мобилизации в эфире телеканала ОТС.
Читать статью >>
туристический сезон

Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

В планах на будущее — развитие археологического, гастрономического туризма, брендовых туристических маршрутов и надежда на кешбэк.
Читать статью >>
отопительный сезон

Андрей Колмаков: Мы отходим от летнего аврала и валерьянки

СГК — о старте отопительного сезона в Новосибирске и планах на 2023 год.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники

Как остановить китайское вторжение на рынке спецтехники?

Олеся Наприенко, руководитель отдела продаж ООО «Дорожно-строительная техника», эксперт рынка спецтехники — об обязательной сертификации продукции российских производителей спецтехники, современном российском машиностроении и выходе на рынок России китайских производителей.
Все материалы
Лента новостей

Хельгу Пирогову признали отсутствующей на сессии по неуважительной причине

28/09/2022, 10:28

Подрядчик сорвал дорожный контракт в Новосибирске

28/09/2022, 10:20

В рамках частичной мобилизации в Новосибирской области призваны более 2 тысяч человек

27/09/2022, 19:33

Чем регионы Сибири привлекали туристов в 2022 году?

27/09/2022, 18:28
Популярное

Специалисты сфер IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации

28/09/2022, 10:32

Пельмени из Сибири могут стать гастрономическим символом России

27/09/2022, 17:05

Как общаться с коллекторами: инструкция

27/09/2022, 16:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Искитимизвесть» нарастит выпуск продукции и снизит ее себестоимость

28/09/2022, 11:06

«У вас будет квартира»: семьям с детьми выдают ипотеку без первоначального взноса

27/09/2022, 17:56

Банк Уралсиб открыл в Красноярске Центр развития малого бизнеса

27/09/2022, 12:14

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска