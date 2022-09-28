Заместитель губернатора Иркутской области ушел в отставку

Заместитель губернатора Иркутской области Иван Колпаков с 23 сентября ушел в отставку. Об этом официально стало известно сегодня, 28 сентября.

Известно, что Колпаков покинул пост на основании личного заявления. О причинах его увольнения в региональном правительстве не сообщают. На его пост пока никого не назначили, нет даже исполняющего обязанности заместителя губернатора.

Стоит обратить внимание, что на сайте правительства Иркутской области по состоянию на 28 сентября уже отсутствует страница с данными про Ивана Колпакова в составе областной администрации.

Иван Колпаков был назначен на пост заместителя губернатора с 15 июля 2021 года. Он курировал агентство по обеспечению деятельности мировых судей, а также сферы противодействия коррупции, эффективности расходования бюджетных средств, организацию и контроль режима секретности и защиты информации. Колпаков участвовал «в реализации мер по борьбе с преступностью» и проведении государственной политики в сфере энергетического комплекса в регионе.

Также Иван Колпаков был допущен к принятию кадровых решений, взаимодействовал с правоохранительными и судебными органами по вопросам противодействия коррупции, а также с Заксобранием по вопросам законности и эффективности расходования бюджета региона.

Интересный моментом является то, что биография экс-заместителя губернатора никогда не была публичной. Некоторые Иркутские СМИ связывают это с работой Колпакова в определенных силовых структурах.

Ранее редакция сообщала, что в Иркутской области завели дело о контрабанде леса на 1,4 млрд рублей.