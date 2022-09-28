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«Искитимизвесть» нарастит выпуск продукции и снизит ее себестоимость

  • 28/09/2022, 11:06
В национальный проект «Производительность труда» вступила компания «Искитимизвесть» – на предприятии планируют нарастить производство, снизить себестоимость и стать более конкурентоспособными.

бизнес«Искитимизвесть» – это уже третье предприятие Группы компаний «Главновосибирскстрой», вступившее в нацпроект. Инструменты бережливого производства уже внедряются на заводах СИБИТ и ЖБИ-5.

«Сейчас одна из ключевых задач для поддержания развития строительной отрасли – это избежать дефицита и снижения качества строительных материалов, обеспечить застройщиков всем необходимым для сохранения объемов и сроков реализации проектов. Вступление в нацпроект таких крупных производителей как ГК «Главновосибирскстрой» – это показатель того, что производители тоже понимают значимость повышения производительности, особенно в текущих условиях», – отметил директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Для оптимизации на предприятии «Искитимизвесть» выбрано производство карбонатной породы, щебня и песка: от добычи в карьере до склада готовой продукции. В работе линии задействовано 16 человек, объём выпуска в 2021 году составил 280 тысяч тонн. Продукция доставляется по всей России, а также в Казахстан.

«Наше предприятие является для Искитима градообразующим – это вызов к постоянным изменениям и развитию, стремление к совершенству. С помощью нацпроекта надеемся не только повысить производительность, но и снизить себестоимость, продолжая поддерживать высокое качество продукции и высокую скорость доставки. Ведь на нашем рынке высокая конкуренция: предложение превышает спрос», – говорит генеральный директор АО «Искитимизвесть» Сергей Аверченков.

Он добавил, что полученный опыт сотрудники предприятия будут тиражировать на другие производственные участки.

Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области и оказывает предприятиям региона адресную поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда».

Фото предоставлено АИР НСО

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : нацпроекты России Искитимизвесть АИР НСО


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