Заместитель губернатора Сергей Семка оказался в колонии № 8 в Новосибирске

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка побывал с визитом в исправительной колонии № 8. Чиновника сопровождали начальник регионального ГУФСИН Алан Купеев и начальник учреждения Дмитрий Суспицын.

― Мы показали производственные мощности исправительной колонии, а также продукцию собственного производства,― сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

За решеткой осужденные наладили производство межкомнатных деверей, инкубаторов, корпусной мебели, изделий из металла. Колония активно сотрудничает со сторонними заказчиками. Также в учреждении есть пищевое производство. Тут изготавливают мясо-копченую и колбасную продукцию.