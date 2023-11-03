Новосибирских подрядчиков подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Омске

Сотрудники следственного управления СК России по Омской области задержали генерального директора ООО «СМУ № 444» и фактического руководителя и учредителя ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис». Обе компании из Новосибирска. Предприниматели подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере.

Следователи полагают, что должностные лица Минстроя Омской области, «Омскоблстройзаказчика» и подрядных организаций при строительстве школы в городе Исилькул похитили из бюджета 58.5 млн рублей, из аванса, перечисленного на строительство объекта в размере 381,5 млн.

Следствие настаивает на заключении подозреваемых под стражу, уточняется в сообщении.

По данным Seldon.Basis, директором и собственником ООО «СМУ № 444» Является Руслан Суязов. Компания создана в 2022 году. Суязову также принадлежит компания ООО «Кузбасс Строй Сервис». У компании нет госконтрактов. Собственником ООО ИТЦ «АСУкомплектсервис» является Денис Кильдебеков. Компания создана в 2004 году. За октябрь 2023 в компании трижды сменился руководитель. Подписала 23 контракта в качестве поставщика на 115 млн рублей. Наиболее часто контракты заключались c АО «ПРИС». С августа 2023 года «АСУкомплектсервис» числится в реестре недобросовестных поставщиков. У компании две дочерние организации. Ранее Денис Кильдебеков был директором ООО СК «РАЙДЕКС» одним из владельцев которой является Наталья Манцурова.

Ранее редакция сообщала, что мошенники украли 700 тыс рублей при ремонте домов в Новосибирской области.