Рекламодателям

Заместитель мэра Красноярска уходит в отставку

  • 15/08/2022, 12:19
Отставка в мэрии Красноярска
О том, что чиновник написал заявление об увольнении, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

Олег Животов, заместитель мэра, курирующий вопросы градостроительства и размещения временных объектов в Красноярске, на этой неделе может покинуть свой пост. О том, что чиновник написал заявление об увольнении, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

— Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена, — написал Зайцев в Telegram-канале.

В пресс-службе администрации Красноярска информацию об увольнении чиновника не подтвердили, но и не опровергли.

Олег Животов с 1987 года работал в дорожно-строительной отрасли, прошел путь от слесаря по ремонту строительно-дорожных машин до заместителя директора государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал.

С 2009 по 2012 год работал в министерстве строительства и архитектуры Красноярского края начальником отдела развития строительного комплекса.

В 2012 году возглавил проектный институт — «Красноярскгражданпроект».

С ноября 2017 года по январь 2018 года — заместитель главы Красноярска, руководитель департамента градостроительства.

С 16 января 2018 года занял пост освобожденного заместителя главы города, курирует работу департамента градостроительства и управления архитектуры.

Эксперт коллегии при министерстве транспорта Красноярского края по вопросам транспортной деятельности и председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности «Промышленное и гражданское строительство» Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета.

Ранее свой пост покинула заместитель главы города и руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова. Причиной стал уход мэра города Сергея Еремина. На должность Самсонову приглашал лично глава города, и она посчитала нужным уйти из мэрии вслед за начальником. Об уходе с поста мэра Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.

 

Ранее редакция сообщала, что первым кандидатом на пост мэра Новосибирска заявился бизнесмен. 

Фото с сайта администрации Красноярска

379

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Красноярск

Теги : Отставка в мэрии Красноярска


Комментировать

пока нет комментариев
новости бизнеса

Как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем

За 5 лет увлечение детской литературой превратилось из любимого хобби в социально значимый бизнес.
Читать статью >>
ремонт дорог

Новосибирск получит дополнительно на ремонт дорог 150 млн рублей

С условием, что работы не уйдут под снег.
Читать статью >>
сибирские писатели

Сибирские писатели. Мама замечательных книг

Прозаик, драматург, киносценарист, но прежде всего счастливая жена и мама троих детей — Юлия Лавряшина. Редакция продолжает цикл публикаций о сибирских писателях.
Читать статью >>
купить трактор Новосибирск

Китай присматривается к сибирскому рынку агротехники

Китайские производители предлагают сибирским аграриям купить тракторы и готовы конкурировать за клиентов с Россией и Белоруссией.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Екатерина Кузнецова: У нас нет фразы «слишком много»!

Все материалы
Лента новостей

Как мама из Новосибирска открыла книжный магазин и стала социальным предпринимателем

15/08/2022, 11:20

Новосибирск получит дополнительно на ремонт дорог 150 млн рублей

15/08/2022, 11:17

Новосибирское предприятие погасило дебютные облигации

14/08/2022, 16:06

Мэрия Новосибирска предложит инвесторам вложить деньги в реконструкцию трех бань

14/08/2022, 13:01
Популярное

Почему МФО могут отказать в выдаче займа

15/08/2022, 12:51

Как продлить срок годности продуктов в холодильнике

15/08/2022, 11:22

Скульптура с соболями останется в центре Новосибирска

12/08/2022, 12:23

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

В Новосибирске прозвучала легендарная Седьмая симфония Шостаковича при поддержке «Ростелекома»

15/08/2022, 11:18

Компетентное жюри конкурса «Сибирь.ПРО» приступило к оценке работ участников проекта

15/08/2022, 10:45

Теперь банк платит по кредиту вам – и это реальность

12/08/2022, 17:50
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска