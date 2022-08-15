Заместитель мэра Красноярска уходит в отставку

Олег Животов, заместитель мэра, курирующий вопросы градостроительства и размещения временных объектов в Красноярске, на этой неделе может покинуть свой пост. О том, что чиновник написал заявление об увольнении, сообщил депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев в своем Telegram-канале.

— Животов написал заявление об отставке. Его просьба была удовлетворена, — написал Зайцев в Telegram-канале.

В пресс-службе администрации Красноярска информацию об увольнении чиновника не подтвердили, но и не опровергли.

Олег Животов с 1987 года работал в дорожно-строительной отрасли, прошел путь от слесаря по ремонту строительно-дорожных машин до заместителя директора государственного предприятия Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация» Березовский филиал.

С 2009 по 2012 год работал в министерстве строительства и архитектуры Красноярского края начальником отдела развития строительного комплекса.

В 2012 году возглавил проектный институт — «Красноярскгражданпроект».

С ноября 2017 года по январь 2018 года — заместитель главы Красноярска, руководитель департамента градостроительства.

С 16 января 2018 года занял пост освобожденного заместителя главы города, курирует работу департамента градостроительства и управления архитектуры.

Эксперт коллегии при министерстве транспорта Красноярского края по вопросам транспортной деятельности и председатель государственной экзаменационной комиссии по специальности «Промышленное и гражданское строительство» Инженерно-строительного института Сибирского федерального университета.

Ранее свой пост покинула заместитель главы города и руководитель департамента информационной политики Ирина Самсонова. Причиной стал уход мэра города Сергея Еремина. На должность Самсонову приглашал лично глава города, и она посчитала нужным уйти из мэрии вслед за начальником. Об уходе с поста мэра Еремина стало известно 25 июля. Он перешел на работу в администрацию края и стал заместителем губернатора. Сейчас он курирует вопросы благоустройства.

Ранее редакция сообщала, что первым кандидатом на пост мэра Новосибирска заявился бизнесмен.