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Первым кандидатом на пост мэра Красноярска заявился бизнесмен

  • 12/08/2022, 13:26
новости Красноярска
На сегодняшний день он единственный претендент на эту должность.

11 августа в красноярский городской совет депутатов поступила первая заявка на участие в конкурсе по выборам главы города. О желании стать мэром Красноярска заявил

41-летний Пашин Михаил Юрьевич. Документы в горсовете приняли. Михаил Пашин является председателем правления нескольких товариществ и союзов — ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир-Гсо» в Красноярске, СНТ «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74» в поселке Солонцы Емельяновского района.

Как отмечают в пресс-службе Красноярского городского совета, больше пока документы ни от кого официально не поступали.

Прием документов от желающих возглавить администрацию города стартовал 4 августа и продлится до 2 сентября. По опыту других кампаний можно предположить, что именно к этой дате и появятся заявления от самых опытных и известных претендентов.

новости Красноярска

В Красноярске определены депутаты для выборов мэра

Сейчас создается комиссия по отбору кандидатур на должность главы Красноярска. На данный момент пять человек в ее состав уже представлены в профильную комиссию горсовета.

Прежний мэр Красноярска Сергей Ерёмин досрочно сложил свои полномочия 3 августа. Его обязанности до 8 сентября, когда состоится конкурс, будет исполнять заместитель Владислав Логинов, который, возможно, тоже выдвинет свою кандидатуру на конкурс. В прошлом году краевая власть хотела продвинуть его в главы Норильска, но он не смог получить даже одного голоса в свою пользу.

 

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году в Красноярске начнется строительство подземно-наземного метро. 

Фото Pixabay — 2541163

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Красноярск

Теги : политика выборы


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