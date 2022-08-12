Первым кандидатом на пост мэра Красноярска заявился бизнесмен

11 августа в красноярский городской совет депутатов поступила первая заявка на участие в конкурсе по выборам главы города. О желании стать мэром Красноярска заявил

41-летний Пашин Михаил Юрьевич. Документы в горсовете приняли. Михаил Пашин является председателем правления нескольких товариществ и союзов — ТСН «Святич», ГСПО «Сапфир-Гсо» в Красноярске, СНТ «Сапфир-2» и СТ «Строитель 74» в поселке Солонцы Емельяновского района.

Как отмечают в пресс-службе Красноярского городского совета, больше пока документы ни от кого официально не поступали.

Прием документов от желающих возглавить администрацию города стартовал 4 августа и продлится до 2 сентября. По опыту других кампаний можно предположить, что именно к этой дате и появятся заявления от самых опытных и известных претендентов.

Сейчас создается комиссия по отбору кандидатур на должность главы Красноярска. На данный момент пять человек в ее состав уже представлены в профильную комиссию горсовета.

Прежний мэр Красноярска Сергей Ерёмин досрочно сложил свои полномочия 3 августа. Его обязанности до 8 сентября, когда состоится конкурс, будет исполнять заместитель Владислав Логинов, который, возможно, тоже выдвинет свою кандидатуру на конкурс. В прошлом году краевая власть хотела продвинуть его в главы Норильска, но он не смог получить даже одного голоса в свою пользу.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году в Красноярске начнется строительство подземно-наземного метро.