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Как продлить срок годности продуктов в холодильнике

  • 15/08/2022, 11:22
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Как продлить срок годности продуктов в холодильнике
Соблюдение товарного соседства — это способ продлить срок годности и сохранить вкус еды, считает эксперт.

О неожиданном способе продлить срок хранения продуктов рассказала агентству «Прайм» старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.

По ее словам, соблюдение товарного соседства в холодильнике — это способ продлить срок годности и сохранить вкус еды.

Прежде всего Лемешева рекомендует использовать правильные отсеки в холодильнике.

— Температура в холодильнике различается в зависимости от зоны. Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов, — говорит специалист.

Морозильная камера подойдет для хранения не только мяса и рыбы, там можно хранить нарезанные овощи и фрукты, ягоды и зелень, тесто для выпечки.

Она подчеркнула, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Не менее важно содержать продукты в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке. Нельзя ставить в холодильник и горячую пищу.

— В повседневной жизни покупатели зачастую игнорируют правила товарного соседства в холодильнике — это приводит к порче еды, потере вкусовых качеств и сокращению срока годности. Избежать этого поможет, в том числе, грамотная организация хранения продуктов, — заключила эксперт.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : срок хранения рекомендации эксперта продукты питания


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