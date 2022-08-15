Как продлить срок годности продуктов в холодильнике

О неожиданном способе продлить срок хранения продуктов рассказала агентству «Прайм» старший менеджер направления операционной доставки сервиса экспресс-доставки «Перекрестка» Юлия Лемешева.
По ее словам, соблюдение товарного соседства в холодильнике — это способ продлить срок годности и сохранить вкус еды.
Прежде всего Лемешева рекомендует использовать правильные отсеки в холодильнике.
— Температура в холодильнике различается в зависимости от зоны. Так, дверцы подходят для соусов, напитков, варенья. Этот отсек будет также подходящим местом для охлаждения напитков. На верхних полках рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты, например, мясо, молочные и кисломолочные продукты. Нижние полки и отдельные ящики лучше выделить для овощей и фруктов, — говорит специалист.
Морозильная камера подойдет для хранения не только мяса и рыбы, там можно хранить нарезанные овощи и фрукты, ягоды и зелень, тесто для выпечки.
Она подчеркнула, что готовые блюда лучше всего хранить на средних полках в контейнерах или специальных zip-пакетах. Не менее важно содержать продукты в завернутом виде, но не в целлофане, а в пакете или коробке. Нельзя ставить в холодильник и горячую пищу.
— В повседневной жизни покупатели зачастую игнорируют правила товарного соседства в холодильнике — это приводит к порче еды, потере вкусовых качеств и сокращению срока годности. Избежать этого поможет, в том числе, грамотная организация хранения продуктов, — заключила эксперт.
Фото с сайта pixabay.com
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