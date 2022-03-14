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«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу отечественные ИТ-решения

  • 14/03/2022, 11:49
«Ростелеком» готов оперативно предоставить предприятиям и госучреждениям Сибири облачную инфраструктуру для размещения информационных систем и приложений на базе отечественной платформы Tionix.

новости бизнесаTionix — это разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг, который включен в Единый реестр российских программ и является дочерним подразделением группы компаний «Ростелеком-ЦОД».

Провайдер разработает для компаний и госучреждений план миграции по переводу виртуальных машин и сервисов из Amazon Web Service, Google Cloud, Azure, развернут инфраструктуру виртуальных рабочих мест на базе отечественного ПО и помогут быстро и без потерь переехать из Dropbox или Google Drive. Кроме того, «Ростелеком» готов предоставить выделенное решение для корпоративной почты на базе российской платформы CommuniGate Pro, чтобы заменить почтовые службы Gmail или Office 365 (exchange).

«Облачные ресурсы уже давно стали незаменимым инструментом развития бизнеса. Сервисы, которые предлагает “Ростелеком“ для бизнеса и государства, помогут решить вопросы в сфере организации облачных услуг и виртуализации. Мы предоставляем заказчикам основу для построения надежной ИТ-инфраструктуры на предприятиях любого масштаба. И делаем это на базе российских платформ, что сейчас как нельзя более актуально», — отметил Вячеслав Куц, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Для клиентов «Ростелекома» также доступен широкий набор баз данных, предоставляемых по модели DBaaS. Эксперты провайдера помогут с миграцией и возьмут полную поддержку MySQL, PostgreSQL и MongoDB.

Сохранение конфиденциальности и целостности информации в облаке «Ростелекома» обеспечивается за счет сертифицированных сервисов шифрования. Сервис защиты от DDoS-атак также гарантирует для заказчика безопасность и доступность сетевой инфраструктуры и веб-ресурсов.

Узнать более подробно об облачных сервисах и оставить заявку на подключение можно по номеру 8 800 200 3000.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирская область Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком государство бизнес IT-решения


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