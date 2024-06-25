Почти вдвое увеличена региональная выплата многодетным семьям на подготовку детей к школе

Теперь многодетные семьи Новосибирской области могут получить на каждого ребенка 4 тысячи рублей на приобретение школьно-письменных принадлежностей и одежды для школьников. Ранее мера поддержки составляла 2,2 тысячи рублей. Поддержка семей с детьми – одна из приоритетных задач Правительства региона.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что ежегодная денежная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей, одежды для посещения учебных занятий и спортивной формы детям, обучающимся в общеобразовательных организациях, носит беззаявительный характер. Поддержка предоставляется на основании сведений об обучающихся в общеобразовательных организациях на территории Новосибирской области, которая содержится в государственной информационной системе региона «Электронная школа».

Кроме того, по желанию родителей (опекунов, попечителей) из многодетных семей, в которых есть дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях Новосибирской области, могут обратиться в центр соцподдержки населения с заявлением.

Следует отметить, что размер выплаты на каждого школьника составляет четыре тысячи рублей. По всем заявлениям на меру поддержку, поступившим с 07.05.2024, будет произведен перерасчет.