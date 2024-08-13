Заметный всплеск на рынке офисной недвижимости Новосибирска был более 10 лет назад

— В последние годы серьезных изменений на рынке офисной недвижимости не было. Новые бизнес-центры не строили, в основном сдавали в эксплуатацию пристроенные коммерческие помещения. Самый заметный всплеск на этом рынке был в конце нулевых, когда в 2007 году на рынок коммерческой недвижимости Новосибирска вышли сразу 3 бизнес-центра класса А: «РосЕвроПлаза», «Кронос» и «Гринвич». Не могу не отметить, что из них только наш БЦ получил наивысшую российскую премию по недвижимости в 2008 году «Золотой кирпич» и был назван лучшим офисным центром России. Для нас самих стало неожиданностью, когда на церемонии награждения премии CRE Federal Awards 2008 в Сочи объявили о победе «Гринвича». Помню, с каким воодушевлением мы тогда возвращались в Новосибирск!

Затем, в 2009 году, в городе ввели в эксплуатацию еще 2 БЦ: «Кобра» и Double Hill. Это была серьезная подножка рынку. Рухнули цены на аренду. БЦ тяжело заполнялись, пока «Сбер» не выкупил здание «РосЕвроПлазы». Сразу стало легче, тем не менее заполнение офисных помещений шло медленно.

В 2020 году, в пандемию, практически весь арендный бизнес оказался «вне закона», все ждали, что будет дальше. Была паника, что компании уйдут на «удаленку» и в офисы не вернутся. Частично так и произошло. Однако ротация арендаторов не была критичной. Кто-то ушел, но площади моментально были заполнены другими. 2 года назад из России в целом и Новосибирска в частности ушли иностранные компании. В наших бизнес-центрах зарубежных корпораций было очень много, особенно в «Гринвиче». Но паники уже не было, сказался дефицит коммерческих площадей в БЦ. В течение 2-3 месяцев мы заместили ушедших арендаторов.

Фото предоставлено холдингом TS Group , из личного архива спикера