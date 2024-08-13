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Строительство и реконструкция офисов реализуются через предварительные договоры аренды и покупки

  • 13/08/2024, 12:00

Заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Виктория Горячева:

Строительство и реконструкция офисов реализуются через предварительные договоры аренды и покупки— По данным Nikoliers, бизнес-центры в Новосибирске, несмотря на существующий большой объем неудовлетворенного спроса, на данный момент не возводятся активно. Объем нового строительства офисных площадей с 2019 по 2023 годах составляет 30,7 тысячи кв. м класса А и В+. Офисные площади в зданиях строятся небольшие: от 1,5 тысячи кв. м до 18 тысяч кв. м.

Проекты возводятся вблизи новых ЖК, а также в локациях с высоким спросом (Академгородок) и в проектах реконструкции в центре города. Участки в центре Новосибирска под офисную застройку (заявленные как офисные проекты) — это проекты реконструкции небольших объемов. Новое строительство и реконструируемые объекты реализуются через предварительные договоры аренды и покупки.

Наиболее перспективным для региона сейчас является формат BTS-строительства в центральных локациях города, хотя объем земельных участков под такое строительство очень ограничен. Дефицит качественных офисных площадей позволяет девелоперам реализовывать небольшие проекты, минимизируя риски в кризисных ситуациях.

Фото предоставлено Nikoliers

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : офисная недвижимость бизнес-центры в Новосибирске


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