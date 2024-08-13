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Девелоперы, которые первыми начнут строить качественные бизнес-центры, снимут сливки

  • 13/08/2024, 12:00

Брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров:

Девелоперы, которые первыми начнут строить качественные бизнес-центры, снимут сливки— На рынке офисной недвижимости Новосибирска на протяжении последних 12-13 лет не было никаких изменений. Бизнес-центры класса А и крупные офисные объекты в городе не строились. Это привело к тому, что сложился огромный дефицит качественных офисных площадей, и, как следствие, выросли арендные ставки. С этим приходится мириться, потому что альтернативных предложений нет. Бизнес-центры, которые заявляются или начинают строиться, очень быстро раскупают крупные компании под свои офисы, и здания не доходят до рынка. Это главный тренд.

К тому же все бизнес-центры, которые мы относим к классу А (Double Hill, «Лига-Капитал», «Гринвич» и «Кронос»), построены довольно давно и со временем теряют свою «классность». Но несмотря на это по-прежнему остаются лучшими в городе.

Хочется, чтобы в Новосибирске начали появляться новые, современнейшие бизнес-центры. Учитывая планы по переезду госкорпораций в Новосибирск, можно понять, что нехватка таких офисов будет только нарастать. Поэтому, конечно же, те девелоперы, которые первыми начнут строить офисы, снимут сливки. Одним из таких проектов станет бизнес-центр Freedom на Михайловской набережной. Именно этот проект забирает на себя определенный объем спроса на офисную недвижимость.

Могу сказать, что в городе планируется реконструкция и строительство еще нескольких бизнес-центров. Однако планы затягиваются. Рынок может наполниться, а спрос исчезнуть, как это было 15 лет назад.

Фото предоставлено Александром Назаровым, из личного архива спикера

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : офисная недвижимость бизнес-центры


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Мнение эксперта

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