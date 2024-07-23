Замглавы дептранса Олесю Богомазову суд отправил домой из СИЗО Новосибирска

23 июля Дзержинский районный суд отменил решение суда от 23 июня. Чиновницу мэрии, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере отпустили под домашний арест. Женщине установили определенные ограничения в стандартном формате. Мера пресечения будет действовать до 12 сентября.
― Постановление суда вступило в законную силу, ― прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.
Напомним, о громком задержании заместителя главы департамента транспорта мэрии стало известно 14 июля.
По версии следствия, чиновница организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом. Она заведомо знала, что услуги в рамках данного контракта осуществлять никто не планировал. Но вот за услуги в области покровительства ей якобы передали 230 тысяч рублей.
Другой факт еще интереснее. Следователи узнали, что вторую взятку в размере более 150 тысяч рублей Богомазова получила от депутата.
Вопрос о заключении под стражу рассматривал Железнодорожный районный суд. Женщину тогда отправили в СИЗО.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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