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Замглавы дептранса Олесю Богомазову суд отправил домой из СИЗО Новосибирска

  • 23/07/2024, 18:40
Автор: Алёна Пятенок
Замглавы дептранса Олесю Богомазову суд отправил домой из СИЗО Новосибирска
Обвиняемой изменили меру пресечения на домашний арест.

23 июля Дзержинский районный суд отменил решение суда от 23 июня. Чиновницу мэрии, которая обвиняется в получении взятки в особо крупном размере отпустили под домашний арест. Женщине установили определенные ограничения в стандартном формате. Мера пресечения будет действовать до 12 сентября.

― Постановление суда вступило в законную силу, ― прокомментировали в судебном департаменте Новосибирской области.

Напомним, о громком задержании заместителя главы департамента транспорта мэрии стало известно 14 июля.

По версии следствия, чиновница организовала заключение двух муниципальных контрактов между МКУ Новосибирска «Горсвет» и юридическим лицом. Она заведомо знала, что услуги в рамках данного контракта осуществлять никто не планировал. Но вот за услуги в области покровительства ей якобы передали 230 тысяч рублей.

Другой факт еще интереснее. Следователи узнали, что вторую взятку в размере более 150 тысяч рублей Богомазова получила от депутата.

Вопрос о заключении под стражу рассматривал Железнодорожный районный суд. Женщину тогда отправили в СИЗО.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Олеся Богомазова дептранс арест


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