Подрядчик ремонта Димитровского моста в Новосибирске продолжит работу

Компания «Дороги Сибири» продолжит работы по ремонту Димитровского моста в Новосибирске. Муниципалитет отозвал уведомление об одностороннем отказе.

— Подрядная организация приняла меры, предоставила всю необходимую документацию, мы решение данное отозвали. С завтрашнего дня подрядчик уже полным ходом приступает к устройству выравнивающего слоя, — рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Иосиф Кодалаев.

Напомним, на июльской сессии регионального парламента заммэра Новосибирска Олег Клемешов подтвердил, что муниципалитет направил подрядчику ООО «СК Дороги Сибири», который ведет ремонт Димитровского моста, уведомление о расторжении контракта.

Ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев говорил о том, что особое внимание в этом году уделяется Октябрьскому и Димитровскому мостам, ремонт которых ведется одновременно. Это создает большие трудности для автомобилистов. Город, который и без того постоянно стоит в пробках, сейчас практически парализован.

Димитровский мост был построен и сдан в эксплуатацию в далеком 1978 году. Однажды его уже ремонтировали в 2001 году. В этот раз строители применят инновационную систему гидроизоляции, она станет акриловой и трехслойной. Срок ее эксплуатации до 50 лет.

Завершить ремонт Димитровского моста планируют к сентябрю 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что мэрия расторгнет договор с подрядчиком ремонта Октябрьского моста в Новосибирске. Сейчас муниципалитет ищет компанию, которая завершит ремонтные работы.