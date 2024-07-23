Коллекцию советских монет за 2,2 млн выставил на продажу житель Новосибирска

Житель Новосибирска выставил на продажу коллекцию из 9 советских монет. Необычный лот появился на бесплатном сайте объявлений 13 июля.

Мелочь номиналом от 1 копейки до 1 рубля мужчина оценил в 2,2 миллиона рублей.

— Монеты 1988 года в идеальном состоянии, — заявляет продавец.

В начале года на этом же интернет-сервисе на продажу были выставлены монеты с браком. Дорогую сердцу коллекцию из 284 копеек продавец оценил в 20 тысяч рублей.

Ранее в Новосибирске на сайте бесплатных объявлений выставили на продажу коллекционный альбом с деньгами времен правления Николая II и СССР. Банкноты, выпущенные в период с 1909 по 1982 год, продавец готов был отдать за символические 10 тысяч рублей.