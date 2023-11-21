Замглавы поселка Маслянино Новосибирской области наказан за игнор

Прокуратура провела проверку после жалобы предпринимателя. Он обратился в администрацию поселка Маслянино, но обращение было проигнорировано. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

― Проверкой установлено, что в июле 2023 года руководитель общества с ограниченной ответственностью подал в администрацию рабочего поселка Маслянино обращение, рассмотрение которого главой поселка поручено заместителю, ответственному за данное направление деятельности. Но и тот не дал ответ в положенный законом срок, ― прокомментировали в надзорном ведомстве.

Из-за этого прокуратура внесла главе Маслянино представление в отношении его заместителя.

– По результатам рассмотрения представления ответ на обращение юридического лица подготовлен и направлен, заместитель главы поселка привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении.

Также забывчивому заместителю назначен штраф в 5 тысяч рублей.

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