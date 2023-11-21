«Сибирь» приобрела финалиста кубка Стэнли, вратаря Антона Худобина

ХК «Сибирь» купил у красноярского «Сокола» 37-летнего голкипера Антона Худобина. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт подписан до 30 апреля 2024 года. Худобин будет играть под номером 35.

Антон воспитывался на усть-каменогорском и магнитогорском хоккее. Играл в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Анахайм Дакс», «Минессота Вайлд», «Каролина Харрикейнз», «Даллас Старз» и «Чикаго Блэкхокс». С «Далласом» дошел до финала Кубка Стэнли и тогда же стал лучшим вратарем по отраженным броскам.

В этом году вернулся в Россию и играл за «Сокол». При нем команда отыграла 11 матчей (6 побед).

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» с разгромным счетом проиграл магнитогорскому «Металлургу».