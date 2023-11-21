Несуществующие семена овощей выявили в интернет-каталогах томских организаций

В интернет-магазинах томских организаций выявлены семена огурцов и томатов, которые не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, а, следовательно, их реализация является нарушением законодательства, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Среди них семена огурца сортов Мохнатый шмель и Подарок Сибири, а также томата сорта Балтийский Берег.

В ведомстве рассказали, что с начала текущего года изучили порядка 250 тысяч упаковок семенного материала, а также 21 тысячу саженцев.

— В отношении 20 тысяч упаковок семян и 4 тысяч саженцев были установлены признаки нарушений законодательства, связанные не только с отсутствием «прописки» в Госреестре, но и с отсутствием на саженцах маркировки, — говорится в сообщении.

Хозяйствующим субъектам, допустившим нарушения, были объявлены предостережения и рекомендовано провести мероприятия, исключающие нарушения в дальнейшем.

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