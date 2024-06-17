Замглавы ТУАД Константина Громенко взяли под стражу в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения отношении заместителя начальника ГКУ Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог» Константина Громенко. Ему инкриминируется четыре эпизода получения взятки в особо крупном размере.

— Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, начальнику территориального управления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 12.08.2024 года, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Напомним, Константина Громенко задержали 13 июня. По информации регионального СКи, в период с 2015 года по 2023 год он получил от директоров коммерческих организаций взятки в виде денег и дорогостоящего автомобиля за содействие при заключении контрактов и общее покровительство.

В рамках возбужденного уголовного дела в рабочем кабинете Громенко и по его месту жительства были проведены обыски.

За дачу взяток заму главы ТУАД также были задержаны руководители компаний.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске задержали главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд отправил Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года.