Шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска

91-летняя баба Тома из Новосибирска связала более 400 шапочек для бойцов СВО.
— Каждая шапочка намоленная, заговорённая, и бойцы верят, что она реально уберегает от пуль, — отметили в группе «Народный фронт | Новосибирская область».
От бойцов пенсионерка получает искренние слова благодарности. На данный момент она вынуждена сделать перерыв в рукоделии, так как «хворает». Однако каждый ответ от бойцов придает ей сил.
— Ходят старушки и все за вас молятся, только чтобы вы, ребятишечки, остались живы, — расчувствовалась женщина.
Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин поговорит с главой РЖД о карьере участника СВО из Новосибирска.
Источник фото: Народный фронт|Новосибирской области.
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