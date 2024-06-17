Шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска

91-летняя баба Тома из Новосибирска связала более 400 шапочек для бойцов СВО.

— Каждая шапочка намоленная, заговорённая, и бойцы верят, что она реально уберегает от пуль, — отметили в группе «Народный фронт | Новосибирская область».

От бойцов пенсионерка получает искренние слова благодарности. На данный момент она вынуждена сделать перерыв в рукоделии, так как «хворает». Однако каждый ответ от бойцов придает ей сил.

— Ходят старушки и все за вас молятся, только чтобы вы, ребятишечки, остались живы, — расчувствовалась женщина.

Ранее редакция сообщала о том, что Владимир Путин поговорит с главой РЖД о карьере участника СВО из Новосибирска.