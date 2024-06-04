Суд арестовал главу Корпорации инвестиционного развития Александра Зырянова

Заельцовский районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова. Он обвиняется в получении взятки. Суд постановил заключить Зырянова под стражу до 2 августа 2024 года. Защита настаивала на домашнем аресте.

Выходя из зала суда, арестант успел поцеловать супругу, которая ждала его за дверью.

Напомним, комментируя задержание СМИ, Александр Зырянов отмечал, что не признает свою вину и не исключал, что дело носит заказной характер. Он также заявлял, что готов оказывать помощь следствию, так как заинтересован в объективном расследовании и бережет свою репутацию.

Заельцовский районный суд Новосибирска также избрал меру пресечения в отношении генерального директора АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова. Он отправлен под домашний арест до 2 августа.

Гоманову, как и Зырянову, предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Ранее редакция сообщала о том, что предпринимателям, которые обвиняются в даче взятки Зырянову, также вынесли меру пресечения: один отправлен под домашний арест, а второму запретили заниматься определенными действиями.