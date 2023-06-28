Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

Сегодня комитет по госполитике регионального парламента рассмотрел пакет документов о проведении референдума, поступивший от инициативной группы «Коалиции Новосибирск 2020» в областной избирком.

— Областной избирком направил нам запрос «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на областной референдум Новосибирской области, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Закона Новосибирской области «Об областном референдуме Новосибирской области». То есть мы должны были дать простой ответ: соответствует или не соответствует формулировка вопроса, вынесенного на референдум, законодательству. Комитет принял решение довести до сессии Заксобрания свою позицию, и каждый депутат опирался при этом на свои знания и позицию департамента по правовым вопросам регионального парламента, — пояснил Infopro54 председатель комитета по госполитике Игорь Умербаев.

По его словам, мнения разделились. Часть депутатов решили, что формулировка вопроса не соответствует законодательству, часть, что соответствует.

— Каждый имеет право на свое мнение. Сейчас вопрос будет вынесен на сессию, где депутаты проголосуют, — добавил собеседник редакции.

Он подчеркнул, что на комитете не рассматривался вопрос нужен референдум или нет, а также каким образом проводить выборы.

— То, как сейчас пытаются представить это обсуждение представители инициативной группы, лично мне странно. Какие-то съемки из-под полы, хотя на комитете все вполне спокойно можно было снимать и записывать открыто, — говорит Умербаев. — Из обычного юридического обсуждения пытаются раздуть политику, вспоминают историю. На комитете была странная попытка противопоставить народ и депутатов любого уровня, которые также избираются народом.

По словам собеседника редакции, даже если сессия регионального парламента большинством голосов проголосует за то, что вопрос референдума не соответствует законодательству, у инициативной группы есть правовые механизмы отстаивать свое решение дальше.

— Но инициативная группа почему-то не пошла этим путем, не стала готовить и защищать законопроект, а пытается качать ситуацию политически, — комментирует глава комитета госполитики. — Я тоже хорошо знаю историю, а также понимаю, что она циклична. Возможно, когда-то мы вновь вернемся к прямым выборам мэра, когда изменится внешнеполитическая ситуация, но в нынешней обстановке оптимальна существующая модель определения глав муниципальных образований.

Напомним, областная избирательная комиссия с третьей попытки приняла списки членов инициативной группы у активистов либеральной коалиции «Новосибирск-2020», инициирующих проведение референдума по сохранению прямых выборов мэра. Вопрос, который коалиционеры, предлагают вынести на референдум, звучит следующим образом: Поддерживаете ли вы необходимость принятия нормативно-правового акта о внесении изменений в статью 2 закона Новосибирской области об отдельных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области согласно которому часть 1 статьи 2 закона Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484 ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области» будет изложена в следующей редакции: глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

Ранее редакция сообщала о том, что референдум по сохранению выборов мэра Новосибирска предлагали провести в единый день голосования.