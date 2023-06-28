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Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

  • 28/06/2023, 16:15
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Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты
По мнению большинства депутатов, вопрос, сформулированный оппозицией, не соответствует федеральному и региональному законодательству.

Сегодня комитет по госполитике регионального парламента рассмотрел пакет документов о проведении референдума, поступивший от инициативной группы «Коалиции Новосибирск 2020» в областной избирком.

— Областной избирком направил нам запрос «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на областной референдум Новосибирской области, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Закона Новосибирской области «Об областном референдуме Новосибирской области». То есть мы должны были дать простой ответ: соответствует или не соответствует формулировка вопроса, вынесенного на референдум, законодательству. Комитет принял решение довести до сессии Заксобрания свою позицию, и каждый депутат опирался при этом на свои знания и позицию департамента по правовым вопросам регионального парламента, — пояснил Infopro54 председатель комитета по госполитике Игорь Умербаев.

По его словам, мнения разделились. Часть депутатов решили, что формулировка вопроса не соответствует законодательству, часть, что соответствует.

— Каждый имеет право на свое мнение. Сейчас вопрос будет вынесен на сессию, где депутаты проголосуют, — добавил собеседник редакции.

Он подчеркнул, что на комитете не рассматривался вопрос нужен референдум или нет, а также каким образом проводить выборы.

— То, как сейчас пытаются представить это обсуждение представители инициативной группы, лично мне странно. Какие-то съемки из-под полы, хотя на комитете все вполне спокойно можно было снимать и записывать открыто, — говорит Умербаев. — Из обычного юридического обсуждения пытаются раздуть политику, вспоминают историю. На комитете была странная попытка противопоставить народ и депутатов любого уровня, которые также избираются народом.

По словам собеседника редакции, даже если сессия регионального парламента большинством голосов проголосует за то, что вопрос референдума не соответствует законодательству, у инициативной группы есть правовые механизмы отстаивать свое решение дальше.

— Но инициативная группа почему-то не пошла этим путем, не стала готовить и защищать законопроект, а пытается качать ситуацию политически, — комментирует глава комитета госполитики. — Я тоже хорошо знаю историю, а также понимаю, что она циклична. Возможно, когда-то мы вновь вернемся к прямым выборам мэра, когда изменится внешнеполитическая ситуация, но в нынешней обстановке оптимальна существующая модель определения глав муниципальных образований.

Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска

Избирком принял документы на проведение референдума по сохранению выборов мэра Новосибирска

Напомним, областная избирательная комиссия с третьей попытки приняла списки членов инициативной группы у активистов либеральной коалиции «Новосибирск-2020», инициирующих проведение референдума по сохранению прямых выборов мэра. Вопрос, который коалиционеры, предлагают вынести на референдум, звучит следующим образом: Поддерживаете ли вы необходимость принятия нормативно-правового акта о внесении изменений в статью 2 закона Новосибирской области об отдельных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области согласно которому часть 1 статьи 2 закона Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 484 ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления Новосибирской области» будет изложена в следующей редакции: глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом  муниципального района, муниципального округа или городского округа избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет и возглавляет местную администрацию.

Ранее редакция сообщала о том, что референдум по сохранению выборов мэра Новосибирска предлагали провести в единый день голосования. 

Иллюстрация – кадр из видео «Коалиции Новосибирск 2020»

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирск

Теги : референдум по выборам мэра Игорь Умербаев заксобрание Антон Картавин


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