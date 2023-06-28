Формулировку вопроса референдума о выборах мэра отклонили областные депутаты

Сегодня комитет по госполитике регионального парламента рассмотрел пакет документов о проведении референдума, поступивший от инициативной группы «Коалиции Новосибирск 2020» в областной избирком.
— Областной избирком направил нам запрос «О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на областной референдум Новосибирской области, требованиям статьи 12 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Закона Новосибирской области «Об областном референдуме Новосибирской области». То есть мы должны были дать простой ответ: соответствует или не соответствует формулировка вопроса, вынесенного на референдум, законодательству. Комитет принял решение довести до сессии Заксобрания свою позицию, и каждый депутат опирался при этом на свои знания и позицию департамента по правовым вопросам регионального парламента, — пояснил Infopro54 председатель комитета по госполитике Игорь Умербаев.
По его словам, мнения разделились. Часть депутатов решили, что формулировка вопроса не соответствует законодательству, часть, что соответствует.
— Каждый имеет право на свое мнение. Сейчас вопрос будет вынесен на сессию, где депутаты проголосуют, — добавил собеседник редакции.
Он подчеркнул, что на комитете не рассматривался вопрос нужен референдум или нет, а также каким образом проводить выборы.
— То, как сейчас пытаются представить это обсуждение представители инициативной группы, лично мне странно. Какие-то съемки из-под полы, хотя на комитете все вполне спокойно можно было снимать и записывать открыто, — говорит Умербаев. — Из обычного юридического обсуждения пытаются раздуть политику, вспоминают историю. На комитете была странная попытка противопоставить народ и депутатов любого уровня, которые также избираются народом.
По словам собеседника редакции, даже если сессия регионального парламента большинством голосов проголосует за то, что вопрос референдума не соответствует законодательству, у инициативной группы есть правовые механизмы отстаивать свое решение дальше.
— Но инициативная группа почему-то не пошла этим путем, не стала готовить и защищать законопроект, а пытается качать ситуацию политически, — комментирует глава комитета госполитики. — Я тоже хорошо знаю историю, а также понимаю, что она циклична. Возможно, когда-то мы вновь вернемся к прямым выборам мэра, когда изменится внешнеполитическая ситуация, но в нынешней обстановке оптимальна существующая модель определения глав муниципальных образований.
Ранее редакция сообщала о том, что референдум по сохранению выборов мэра Новосибирска предлагали провести в единый день голосования.
Иллюстрация – кадр из видео «Коалиции Новосибирск 2020»
Рубрики :
Регионы:
Теги :