Замминистра здравоохранения Алтайского края уволили в связи с утратой доверия

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщает пресс-центр правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Томенко.

Решение принято по итогам проверки, проведенной подразделением администрации губернатора и правительства по профилактике коррупционных и других правонарушений по представлению прокурора края. Также основанием стала рекомендация комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

В сообщении говорится, что замминистра Гордеев не выполнил своевременно требование закона и не направил уведомление о возникшем конфликте интересов, не принял мер по недопущению и урегулированию конфликта интересов.

— В результате к нему применена мера юридической ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия, — отметили в пресс-центре.

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