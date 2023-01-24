В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

Проект Федерального центра химии в Усолье-Сибирском презентовали губернатору Игорю Кобзеву и членам правительства региона. Заместитель директора департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян предложил создать совместную управляющую компанию для реализации проекта.
— Развитие площадки планируется по четырем направлениям. Это экология и безопасность, наука и образование, промышленность, и, безусловно, развитие территории,— подчеркнула Мария Василькова.
Мария Василькова отметила, что идея проекта одобрена вице-премьером РФ, министром промышленности Денисом Мантуровым. Сейчас необходимо доработать концепцию — детально проработать специализацию площадки, меры поддержки, ближайшие шаги. Губернатор Игорь Кобзев также внес свои замечания, которые будут учтены в окончательном варианте. В ближайшее время под руководством главы региона будет создан управляющий совет для подготовки к реализации этого проекта.
— Интересный проект и важный не только для Приангарья, но и всей страны. Сегодня важно уходить от монозависимости Усолья-Сибирского, создать там новые производства, рабочие места, выпускать импортозамещающую продукцию, — отметил Игорь Кобзев.
Ранее редакция сообщала о том, что в Омской области отправлен в отставку руководитель «Облстройзаказчика».
Фото с сайта правительства Иркутской области
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