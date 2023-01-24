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В Иркутской области создадут Федеральный центр химии

  • 24/01/2023, 18:52
Федеральный центр химии
Развитие площадки планируется по четырем направлениям.

Проект Федерального центра химии в Усолье-Сибирском презентовали губернатору Игорю Кобзеву и членам правительства региона. Заместитель директора департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Карен Малхасян предложил создать совместную управляющую компанию для  реализации проекта.

Химическая промышленность

«Росатом» создаст на площадке «Усольехимпрома» инжиниринговый центр

Над проектом работали Госкорпорация «Росатом», депутат Государственной Думы РФ Мария Василькова, Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН, РХТУ имени Д.И. Менделеева, Российский союз химиков. На территории Иркутской области планируют создать флагман химической промышленности, обеспечивающий внутреннюю и внешнюю потребность в конкурентоспособной продукции.

— Развитие площадки планируется по четырем направлениям. Это экология и безопасность, наука и образование, промышленность, и, безусловно, развитие территории,— подчеркнула Мария Василькова.

Мария Василькова отметила, что идея проекта одобрена вице-премьером РФ, министром промышленности Денисом Мантуровым. Сейчас необходимо доработать концепцию — детально проработать специализацию площадки, меры поддержки, ближайшие шаги. Губернатор Игорь Кобзев также внес свои замечания, которые будут учтены в окончательном варианте. В ближайшее время под руководством главы региона будет создан управляющий совет для подготовки к реализации этого проекта.

— Интересный проект и важный не только для Приангарья, но и всей страны. Сегодня важно уходить от монозависимости Усолья-Сибирского, создать там новые производства, рабочие места, выпускать импортозамещающую продукцию, — отметил Игорь Кобзев.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Омской области отправлен в отставку руководитель «Облстройзаказчика».

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Власть Бизнес Наука

Регионы: Иркутская область

Теги : Федеральный центр химии Усолье-Сибирское


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