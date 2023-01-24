Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с государственной землёй в Бердске

В Бердский городской суд направлено уголовное дело о мошенничестве с земельными участками, возбуждённое в отношении экс-руководителя ООО «Садовод» и «Пласттрейд», о чём сообщают прокуратура Новосибирской области и областное Следственное управление СК РФ. По версии следствия, подозреваемый предоставил в Территориальное управление Росимущества и Арбитражный суд Новосибирской области подложные документы о том, что в собственности возглавляемых им юридических лиц находится ряд объектов недвижимости, расположенных на участках в Речкуновской зоне отдыха в городе Бердске. Дело было возбуждено летом прошлого года по итогам проверки договора купли-продажи земельного участка, заключенного подозреваемым с Территориальным управлением Росимущества. После проверки её результаты были направлены в следственные органы для последующего рассмотрения вопроса об уголовном преследовании.

—При этом земельные участки находились в собственности Российской Федерации и относились к категории городских лесов, а якобы расположенные на территории участков объекты недвижимости никогда там не располагались, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры. — Путем обмана обвиняемый оформил право собственности возглавляемых им юридических лиц на эти земельные участки, которыми распорядился по своему усмотрению.

В прокуратуре ущерб от действий подозреваемого оценивают на сумму более 17 млн руб. В настоящее время на его имущество наложен арест в целях возмещения причинённого ущерба.

Напомним, что в настоящее время в Центральном суде Новосибирска рассматривается дело подозреваемого в мошенничестве с землёй депутата Заксобрания и гендиректора ООО «Энергомонтаж» Ивана Сидоренко. По версии следствия он предоставил мэрии фиктивный договор на строительство несуществующего здания для получения участка, который потом использовал под жилищное строительство. Решением суда в качестве меры пресечения подозреваемый помещён под домашний арест, срок которого в декабре прошлого года был продлён до конца мая 2023 года.

Ранее редакция сообщала о громком деле о мошенничестве с муниципальным жильём в Новосибирске.