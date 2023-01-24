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В Госдуме решается судьба мандатов двух депутатов горсовета Новосибирска

  • 24/01/2023, 19:44
Автор:
Госдума РФ
Есть вероятность, что их полномочия будут прекращены до окончания работы созыва.

В настоящее время в Госдуме России рассмотрен во втором чтении ряд поправок к закону об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Среди них новое основание, позволяющее досрочно прекращать полномочия депутатов представительных органов субъектов РФ и муниципальных образований.

Полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно решением представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутата без уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение шести месяцев подряд, говорится в тексте законопроекта на сайте Госдумы.

Как во время подготовки материала корреспонденту Infopro54 сообщил депутат Госдумы Александр Аксёненко, данную поправку поддержал профильный комитет и депутаты Госдумы в целом.

Если депутат без уважительных причин не появляется в представительном органе, куда его выбрали граждане, то он не может занимать эту должность, комментирует собеседник редакции. Это будет основанием инициировать вопрос о досрочном прекращении его полномочий. Неважно находится он в другой стране или на огороде. Если депутат физически отсутствует в стране или за пределами муниципалитета или региона по неуважительным причинам длительный период времени, то это может стать поводом для его коллег инициировать процедуру досрочного прекращения полномочий. Депутат должен присутствовать на округе регулярно сам лично.

Напомним, что, в Новосибирске длительное время не посещают заседания комиссий и сессий горсовета депутаты от либеральной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Первый с семьёй покинул Россию осенью 2021 года, и, сменив место пребывания в ряде Европейских стран, а затем в Мексике, по информации, озвученной на октябрьской сессии прошлого года, обосновался в Чехии.

Что касается Хельги Пироговой, то она уехала из России прошлым летом после возбуждения уголовного дела после публикации скандального поста о российских военных, участвующих в ходе спецоперации. И если Бойко своё отсутствие на сессиях пока официально объясняет такой уважительной причиной, как загранкомандировка, то информации о причинах отсутствия Пироговой с момента её отбытия не поступает. В то же время, как сообщали в прокуратуре Новосибирской области, находится в межгосударственном розыске. При этом недавно стало известно, что Хельга Пирогова стала мамой, то есть может объяснить свое отсутствие декретом.

Решение обратиться к депутатам Госдумы по поводу принятия соответствующих поправок в федеральное законодательство, инициированное фракцией «Единая Россия», поддержали 37 из 41 депутатов горсовета на сентябрьской сессии прошлого года.

 

Ранее редакция сообщала, что ещё депутаты федерального уровня намерены изменить в отношении своих коллег их региональных и муниципальных органов власти.

Фото с сайта Госдумы РФ

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : отзыв мандата депутаты Новосибирска горсовет Новосибирска


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