Замороженный хлеб вытесняет свежий с полок Новосибирска

Ключевое преимущество заморозки хлебных изделий заключается в длительных сроках хранения (до 12 месяцев) и легкости приготовления. В магазины продукция поступает в состоянии полуфабриката (80% готовности), часть изделий доводится до готовности в конвекционной печи и продается как свежая выпечка. По оценкам экспертов, наличие в магазине мини-пекарни в целом увеличивает его продажи.

— Крупные торговые сети активно переключаются на реализацию замороженных полуфабрикатов вместо изделий с небольшим сроком хранения, торговых точек с кафе-пекарнями становится все больше, как и любителей горячей выпечки. Насыщенный аромат горячих слоек и хлеба в магазинах способствует привлечению покупателей и росту их потребительской корзины. Все это серьезно повлияло на объемы продаж замороженных ХБИ, — комментирует Анна Огнева, ведущий бренд-менеджер компании «Сибирский Гурман».