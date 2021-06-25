Профессиональная санитарная обработка — услуги дезинфекции и дезинсекции

Если нужно вывести грызунов или насекомых, воспользуйтесь услугами специалистов. Они прибудут в оговоренное время и привезут с собой все необходимое для проведения санитарной обработки оборудование.

Санитарная обработка помещений в зданиях различного назначения

Чтобы вызвать сотрудников санитарной службы, достаточно позвонить или оставить заявку на сайте. В ходе дезинсекции осуществляется уничтожение:

тараканов;

клещей;

муравьев;

блох.

Дезинфекция проводится с целью уничтожения вирусов, плесени, бактерий. Комплексная обработка позволит избавиться от всех патогенных микроорганизмов.

Дератизация подразумевает уничтожение мышей, кротов и крыс. Если грызуны заполнили участок, поселились в здании, избавьтесь от них в кратчайшие сроки.

Санитарной обработке подвергаются не только помещения, но и транспортные средства.

«Главдезцентр» гарантирует защиту от любых насекомых, грызунов, бактерий и вирусов. Профессионалы готовы помочь избавиться от любых вредителей. Выполнить санитарную обработку с соблюдением требований безопасности.

Специалисты «Главдезцентр» используют для борьбы с вредителями современные технологии. Клопов и тараканов, к примеру, уничтожают при помощи технологии холодного или горячего тумана. Распыляют химические вещества специальным оборудованием, обеспечивающим их проникновение в труднодоступные места. Такой подход к проведению обработки дает возможность добиваться уничтожения не только взрослых особей, но и их личинок.

При работе с химическими средствами сотрудники санитарной службы пользуются защитными костюмами, строго соблюдают дозировку. Опытные дезинфекторы с большим стажем работы знают, как правильно выбирать методики обработки и оборудование. Закупают химические препараты у надежных поставщиков по разумным ценам с гарантированной защитой от подделок.

Услуги СЭС стали особенности востребованы в период эпидемии. Представителей санитарной службы вызывают различные предприятия, чтобы защитить себя от распространения вируса.

Грамотно выполненная санитарная обработка становится гарантией безопасной эксплуатации помещений и транспортных средств.

Всем клиентам предоставляется возможность получения профессиональной консультации по вопросам, связанным с уничтожением вредоносных насекомых и грызунов.