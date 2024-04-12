Западно-Сибирская железная дорога отправила по транспортному коридору «Север-Юг» 121 тыс тонн грузов

В первом квартале 2024 год со станций Западно-Сибирской железной дороги по международному транспортному коридору «Север-Юг» отправлена 121 тыс тонн грузов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
— Основные перевозимые грузы по МТК «Север-Юг» из регионов Западной Сибири – каменный уголь, кокс, зерно и продукты перемола, нефть и нефтепродукты, химикаты, продукция лесоперерабатывающих предприятий, — говорится в сообщении пресс-службы.
Международный транспортный коридор «Север — Юг» — мультимодальный маршрут, включающий железную дорогу, автомобильную сеть и морские порты. Соглашение о создании такого коридора подписано в 2000 году, его участниками являются 10 стран. Основная цель построения коридора — обслуживание внешней торговли Российской Федерации со странами Закавказья, Каспийского региона, Ирана, государствами Южной Азии и Персидского залива.
Ранее редакция сообщала, что смена логистики во внешнеэкономической деятельности принесла много плюсов Новосибирску.
Источник фото: ЗСЖД, автор- пресс-служба
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