Суд оправдал главу Центрального округа Новосибирска Сергей Канунникова

Главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова признали невиновным. Его обвиняли в сносе стелы, которую установили в честь 45-летия Победы.

По сообщению суда, он был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

— За Сергеем Канунниковым признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

Канунников может обратиться в суд с требованием возместить имущественный и моральный вред. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что обвинение требует оштрафовать на 2,5 млн рублей главу Центрального округа Новосибирска.