Суд оправдал главу Центрального округа Новосибирска Сергей Канунникова

Главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова признали невиновным. Его обвиняли в сносе стелы, которую установили в честь 45-летия Победы.
По сообщению суда, он был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава указанного преступления.
— За Сергеем Канунниковым признано право на реабилитацию, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
Канунников может обратиться в суд с требованием возместить имущественный и моральный вред. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что обвинение требует оштрафовать на 2,5 млн рублей главу Центрального округа Новосибирска.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru