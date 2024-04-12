Неизвестный разбил топором окно машины участника СВО под Новосибирском

В посёлке Мошково Новосибирской области неизвестный разбил топором окно в машине участника СВО.
— Это произошло в 500 метрах от отдела полиции, — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».
На предоставленном видео можно рассмотреть человека в капюшоне. Он бьет по машине предметом, предположительно топором, и после скрывается с места происшествия легкой походкой.
По словам пострадавшего, ему не известно кто это может быть. Боец ЧВК считает, что лучше бы пришли выяснять отношения к нему, а машина тут не причем.
— Сейчас меня хромого оставили без машины, не знаю что делать, — говорит мужчина.
На данный момент он проходит реабилитацию после тяжелого ранения.
— Мне три конечности переломало, одна нога до сих пор зажить не может, — написал автор.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель на угнанном автомобиле снес ограждение в Новосибирске.
Источник фото: паблик Инциндент Новосибирск в Вконтакте
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru