Неизвестный разбил топором окно машины участника СВО под Новосибирском

В посёлке Мошково Новосибирской области неизвестный разбил топором окно в машине участника СВО.

— Это произошло в 500 метрах от отдела полиции, — отмечается в сообщении паблика «Инцидент Новосибирск».

На предоставленном видео можно рассмотреть человека в капюшоне. Он бьет по машине предметом, предположительно топором, и после скрывается с места происшествия легкой походкой.

По словам пострадавшего, ему не известно кто это может быть. Боец ЧВК считает, что лучше бы пришли выяснять отношения к нему, а машина тут не причем.

— Сейчас меня хромого оставили без машины, не знаю что делать, — говорит мужчина.

На данный момент он проходит реабилитацию после тяжелого ранения.

— Мне три конечности переломало, одна нога до сих пор зажить не может, — написал автор.

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