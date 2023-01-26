Патриарх Кирилл призвал изъять аборты из списка услуг частных российских клиник

Аборт необходимо убрать из списка медицинских услуг коммерческих клиник, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч, передает ТАСС.

— Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины, — сказал патриарх.

Кроме того, священнослужитель считает, что частные клиники не придерживаются антиабортных ограничений.

Напомним, что, согласно данным Росстата, естественная убыль населения РФ в 2021 году насчитывала более одного млн человек. В 2020 году показатель был значительно ниже и составил 688,7 тыс. человек.

Ранее редакция сообщала, что брак как союз мужчины и женщины закрепили в основах культурной политики по указу Путина.

Фото с сайта Кремля