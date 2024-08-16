Запрет продажи алкоголя на День города подписал мэр Бердска 

В Новосибирской области глава города Бердска Роман Бурдин подписал постановление о запрете продажи алкоголя во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Ограничения будут действовать в течение двух дней.

Как сообщил Бурдин, в Бердске нельзя будет приобрести алкогольные напитки в связи с празднованием 308-го Дня рождения города. Запрет на продажу будет действовать 25 августа и 7 сентября в определённые часы и на конкретных территориях.

В первый праздничный день запрет будет введён с 12 до 17 часов в границах Нового посёлка. Во второй день — с 13 до 22 часов — нельзя будет приобрести алкоголь в центре города и в Микрорайоне.

Ранее редакция сообщала о том, что правила продажи алкоголя в аэропорту могут измениться.