Глава СК Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об избиении школьника под Новосибирском

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное дело об избиении школьника в посёлке Озерный.

Инцидент произошёл из-за того, что мальчик случайно поцарапал припаркованный автомобиль своим питбайком. Хозяин транспортного средства пришёл в ярость и избил ребенка. Впоследствии у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга.

Ранее по этому факту уже было возбуждено уголовное дело, однако прокурор Новосибирского района отменил это решение. Теперь следствию необходимо предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель на «Лексусе» мог дать взятку за оформление ДТП на любовницу под Новосибирском.