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Глава СК Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об избиении школьника под Новосибирском

  • 16/08/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Глава СК Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об избиении школьника под Новосибирском
У мальчика было диагностировано сотрясение мозга.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное дело об избиении школьника в посёлке Озерный.

Инцидент произошёл из-за того, что мальчик случайно поцарапал припаркованный автомобиль своим питбайком. Хозяин транспортного средства пришёл в ярость и избил ребенка. Впоследствии у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга.

Ранее по этому факту уже было возбуждено уголовное дело, однако прокурор Новосибирского района отменил это решение. Теперь следствию необходимо предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель на «Лексусе» мог дать взятку за оформление ДТП на любовницу под Новосибирском.

Источник фото: Телеграм-канал «Следком».

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело Избиение школьника Александр Бастрыкин


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