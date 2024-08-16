Глава СК Бастрыкин поручил повторно возбудить дело об избиении школьника под Новосибирском

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возобновить уголовное дело об избиении школьника в посёлке Озерный.
Инцидент произошёл из-за того, что мальчик случайно поцарапал припаркованный автомобиль своим питбайком. Хозяин транспортного средства пришёл в ярость и избил ребенка. Впоследствии у пострадавшего было диагностировано сотрясение мозга.
Ранее по этому факту уже было возбуждено уголовное дело, однако прокурор Новосибирского района отменил это решение. Теперь следствию необходимо предоставить доклад о ходе расследования и его результатах.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель на «Лексусе» мог дать взятку за оформление ДТП на любовницу под Новосибирском.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком».
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