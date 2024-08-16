Институт СО РАН вошел в консорциум суперкомпьютерных центров России

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН войдет в единый консорциум суперкомпьютерных центров России «Распределенная научная суперкомпьютерная инфраструктура». Об этом сообщила пресс-служба института.

Всего в консорциум входят шесть специализированных центров коллективного пользования, которые расположены в различных регионах России. Инфраструктура консорциума объединяет 900 серверов c суммарной пиковой производительностью 1,5 ПФлопс и системами хранения научных данных более 15 Пбайт. Сейчас участники консорциума предоставляют компьютерные ресурсы и оказывают квалифицированную поддержку для 240 организаций страны. Речь идет о решении актуальных научных, научно-технических и социально-экономических задач.

Напомним, в феврале 2024 года в Институте математики СО РАН официально запустили суперкомпьютер «Сергей Годунов». С его помощью будут проводиться исследования и прикладные разработки по математическому моделированию эпидемиологических, экологических, экономических и социальных процессов. В феврале 2024 суперкомпьютерный центр мощностью 300 терафлопс (300 триллионов операций в секунду) также открылся в Институте теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН.

Ранее редакция сообщала о том, что пилотный кластер суперкомпьютерного центра запустят в этом году в Новосибирске.