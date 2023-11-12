Запретить аборты в частных клиниках предлагает Союз отцов Новосибирской области

Союз отцов Новосибирской области предлагает запретить аборты в частных клиниках.

Первым регионом, принявшим закон о запрете пропаганды и склонения к абортам, стала Мордовия. Депутаты государственного собрания Республики Мордовия приняли соответствующий закон в августе. За нарушение запрета предусмотрены штрафы: от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для физлиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для юрлиц. Позже аналогичный закон был принят в Тверской области. Глава Тамбовской области также внес в областную Думу законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности, за нарушение которого предусматривается административная ответственность в виде штрафов.

В начале ноября частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму отныне будет проводиться только в государственных медорганизациях.

Ранее к подобной инициативе присоединились некоторые медучреждения Челябинской, Курской областей и Татарстана. Анонсировано начало работы над нормативными актами, регулирующими в регионе процедуры по прерыванию беременности в Калининградской области.

Частные клиники обвиняют в несоблюдении «недели тишины» и отсутствии статистики по абортам. Эксперты заявляют, что в 2022 году россиянки избавились примерно от 1 миллиона 795 тысяч нерожденных детей.

Отмечается, что осложнения от абортов ведут к смерти в 18,8 % случаев и занимают третье место в России в структуре причин материнской смертности. При этом, уточняется, что 75% медикаментозных абортов приходится на частные клиники.

—Взятие на себя ответственности за новую жизнь — это не всегда простое решение, но оно дает возможность принести на свет нового человека и подарить ему шанс на счастливое и полноценное существование. Наше общество должно поддерживать и поощрять такие решения, ставя интересы нерожденного ребенка на первое место, — отметили в Союзе отцов.

Напомним, в конце июня на заседании комиссии Госсовета по соцполитике вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила ограничить выдачу частным клиникам лицензий на проведение абортов. Она отметила, что в российских регионах, где нет частных клиник, оказывающих услуги аборта, выше рождаемость.

Напомним, разговоры о различных ограничениях на аборты звучат давно. Неоднократно на разных уровнях власти высказывались предложения запретить аборты в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетним без согласия родителей. Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко выступил за жёсткое регулирование обращения препаратов для медикаментозных абортов.

По данным Новосибирскстата, в 2022 году естественная убыль населения региона составила 11,6 тыс. человек. В 2021 году показатель был значительно выше и составил 18,9 тыс. человек.

Ранее редакция сообщала, что патриарх Кирилл призвал изъять аборты из списка услуг частных российских клиник.