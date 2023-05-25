Запуск третьего по счёту российского аналога «Википедии» запланирован на июнь

На «Российском интернет форуме» в Подмосковье был анонсирован проект «Рувики» — третий по счёту российский аналог «Википедии».

Команда проекта под названием «форком», так называет его один из авторов и руководитель «Рувики» — бывший глава «Викимедиа РУ» Владимир Медейко, возьмет из «Википедии» первые 1,9 млн русскоязычных статей, но развивать платформу планирует несколько «иначе».

Медейко отметил, что проект не связан с «Викимедиа» и государством, и упомянул что есть инвесторы, но их имена и сумму вложений называть не стал. При этом к проекту планируется привлечь, помимо волонтёров, еще и редакторов «на профессиональной основе». По словам Медейко, в цели «Рувики» не входит переманивание авторов из «Википедии», но не исключено, что те захотят прийти сами.

Команда проекта прогнозирует «современный интерфейс, использование ИИ, персонализацию контента и рабочей среды и интеграции с сервисами», но не на «первом этапе». В основу технологий войдут как продукты с открытым исходным кодом, так и собственные разработки «Рувики» — их задокументируют и разместят в свободном доступе.

В перспективе планируется также наладить сотрудничество с «Яндексом», «Сбером» и ИИ-проектами и сообществами LAION, Open Assistant, Databricks и EleutherAI.

Напомним, что в августе экс-редакторы русскоязычной «Википедии» запустили энциклопедию «Руниверсалис» — аналог «Википедии», где «уважают традиционные ценности».

В декабре Минцифры сообщило, что подготовит ещё один аналог — «Знания».

Ранее редакция сообщала, что Роскомнадзор обязал поисковики пометить «Википедию» как нарушителя закона.