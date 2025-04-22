Путевки в детские лагеря отдыха в Новосибирске стоят до 75 тысяч рублей

Стоимость путевки в детский загородный или оздоровительный лагерь в Новосибирской области в этом году составит в среднем 51-57 тысяч рублей за смену. Однако, как выяснил корреспондент Infopro54, есть предложения и дороже — до 75 тысяч рублей. Так, например, стоимость одной смены в: лагере «Чкаловец» — 51 тысяча; «Солнечная поляна» — 56 тысяч рублей; «Тимуровец» — 57 тысяч; «Цивилизация» — 75 тысяч. В прошлом году цены колебались от 47 до 67 тысяч рублей.

Как сообщили корреспонденту Infopro54 в администрации лагеря «Юбилейный», в лагере уже раскуплены все путевки. Продажа началась еще в январе. Похожая ситуации, по словам собеседника редакции, наблюдается практически во всех лагерях отдыха региона.

Как пояснили собеседники редакции, в стоимость путевки в детский лагерь входят проживание, шестиразовое питание, развлекательная программа, охрана, услуги вожатых, а также сувениры и другие приятные мелочи.

Что касается роста цен, то они растут каждый год на уровень инфляции. Напомним, отдых на базах в Новосибирской области в этом году подорожал на 10-20%, по сравнению с 2024 годом.

Ранее редакция сообщала о том, что в лагерях Новосибирской области отдыхают более 70 тысяч детей. В летний период 2024 года в Новосибирской области смогут отдохнуть более 122 тысяч детей.