Зарплатная карта без пластика – новое предложение от Банка «Левобережный»

«Цифровые карты пользуются все большим спросом. Так, количество клиентов, оформивших цифровую карту в Банке «Левобережный», за 2021 год выросло в 30 раз, – сообщил и.о. начальника Управления розничного бизнеса Антон Белянский. – Бесконтактные технологии оплаты с каждым годом получают большое распространение в стране, и пластик постепенно вытесняется из нашей жизни».

Использование цифровых карт значительно уменьшает срок реализации зарплатного проекта для компании – не нужно ждать изготовления пластиковых карт. Выплату заработной платы можно произвести в день подключения к проекту, и работники организации сразу смогут воспользоваться своими деньгами.

Цифровую карту достаточно привязать к мобильному устройству в зависимости от марки смартфона с функцией NFC и платежной системы. Она имеет полный перечень реквизитов, как и пластиковая карта, и уже зарекомендовала себя на рынке банковских услуг. Функционал аналогичен возможностям обычной пластиковой карты:

бесконтактные расчеты в магазинах;

онлайн-платежи в интернете;

банковские переводы;

снятие наличных.

Снять деньги без привычного пластика в руках можно:

в банкоматах любых банков на территории РФ с функцией бесконтактной оплаты;

в банкоматах Банка «Левобережный» (ПАО) с помощью мобильного приложения BL-online по QR-коду.

Для зарплатных клиентов банка оба способа бесплатны.

Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8-800-3333-555.