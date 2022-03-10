Зарплатная карта без пластика – новое предложение от Банка «Левобережный»

«Цифровые карты пользуются все большим спросом. Так, количество клиентов, оформивших цифровую карту в Банке «Левобережный», за 2021 год выросло в 30 раз, – сообщил и.о. начальника Управления розничного бизнеса Антон Белянский. – Бесконтактные технологии оплаты с каждым годом получают большое распространение в стране, и пластик постепенно вытесняется из нашей жизни».
Использование цифровых карт значительно уменьшает срок реализации зарплатного проекта для компании – не нужно ждать изготовления пластиковых карт. Выплату заработной платы можно произвести в день подключения к проекту, и работники организации сразу смогут воспользоваться своими деньгами.
Цифровую карту достаточно привязать к мобильному устройству в зависимости от марки смартфона с функцией NFC и платежной системы. Она имеет полный перечень реквизитов, как и пластиковая карта, и уже зарекомендовала себя на рынке банковских услуг. Функционал аналогичен возможностям обычной пластиковой карты:
Снять деньги без привычного пластика в руках можно:
Для зарплатных клиентов банка оба способа бесплатны.
Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру 8-800-3333-555.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Новости компаний
Комментировать