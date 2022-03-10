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Стали известны потенциальные «жертвы паводка» в Новосибирске

  • 10/03/2022, 17:39
Автор:
новости Новосибирска
Их сотни.

В Новосибирске определили ряд объектов, которые нынешней весной могут попасть в паводковую зону. По информации профильных подразделений мэрии, таковых 415.

Из них 215 многоквартирные дома, 46 объекты улично-дорожной сети, 41 улицы частного сектора, приводит данные вице мэр Олег Клемешов.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами этот список дополняют дачными участками, расположенными в пойме Оби на территории Кировского, Первомайского и Советского районов. Таких участков 240, на их территории постоянно проживают более 700 человек. В настоящее время, по информации департамента, проверена работа систем оповещения, проведена тренировка подразделений для спасения возможных пострадавших, показавшая их готовность для данной деятельности. При этом пока говорить о паводке преждевременно специальная экспедиция в настоящее время исследует снежный покров в горах Алтая, по которому предстоит спрогнозировать ход половодья, после чего будет утвержден график работ по наполнению Новосибирского водохранилища.

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Вскрытие рек в области начнется во второй половине апреля

Что касается уже имеющихся прогнозов, то, как сообщает начальник департамента Сергей Куценко со ссылкой на данные управления Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу, на протяжении первых двух декад марта будет сохраняться похолодание, а вот третья декада ознаменуется оттепелью с возможными осадками в виде мокрого снега.

В целом за месяц количество осадков предполагается больше нормы, сообщает Куценко. По данным департамента Росгидромета по СФО, гидрологическая обстановка на реках ожидается стабильная. Почва в среднем по округу и по городу промерзла на глубину в пределах меньше среднемноголетних значений. Показатель снежного покрова составляет от 3 до 25 см. По оценкам МЧС на данный период, прогноз у нас положительный.

По информации мэрии Новосибирска, на территории города проводятся такие мероприятия по противодействию паводку, как вывоз снега с городских улиц, освидетельствование состояния водопропускных труб под автодорогами и на малых реках. Создан аварийный запас материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Очищены входные решетки рек Каменка по улицам Королева, Учительской, Бардина, Ипподромской, защитные решетки по улицам Невского, Ипподромской и Учительской. Наиболее узкие места, подвергавшиеся потоплениям в прошлом году из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации, ликвидированы. Это места на улицах Петухова, Дачной.

Фото редакции

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : паводок дачи город власть


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