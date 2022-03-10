Стали известны потенциальные «жертвы паводка» в Новосибирске

В Новосибирске определили ряд объектов, которые нынешней весной могут попасть в паводковую зону. По информации профильных подразделений мэрии, таковых — 415.
— Из них 215 — многоквартирные дома, 46 — объекты улично-дорожной сети, 41 — улицы частного сектора, — приводит данные вице мэр Олег Клемешов.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами этот список дополняют дачными участками, расположенными в пойме Оби на территории Кировского, Первомайского и Советского районов. Таких участков 240, на их территории постоянно проживают более 700 человек. В настоящее время, по информации департамента, проверена работа систем оповещения, проведена тренировка подразделений для спасения возможных пострадавших, показавшая их готовность для данной деятельности. При этом пока говорить о паводке преждевременно — специальная экспедиция в настоящее время исследует снежный покров в горах Алтая, по которому предстоит спрогнозировать ход половодья, после чего будет утвержден график работ по наполнению Новосибирского водохранилища.
— В целом за месяц количество осадков предполагается больше нормы, — сообщает Куценко. — По данным департамента Росгидромета по СФО, гидрологическая обстановка на реках ожидается стабильная. Почва в среднем по округу и по городу промерзла на глубину в пределах меньше среднемноголетних значений. Показатель снежного покрова составляет от 3 до 25 см. По оценкам МЧС на данный период, прогноз у нас положительный.
По информации мэрии Новосибирска, на территории города проводятся такие мероприятия по противодействию паводку, как вывоз снега с городских улиц, освидетельствование состояния водопропускных труб под автодорогами и на малых реках. Создан аварийный запас материалов для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Очищены входные решетки рек Каменка по улицам Королева, Учительской, Бардина, Ипподромской, защитные решетки по улицам Невского, Ипподромской и Учительской. Наиболее узкие места, подвергавшиеся потоплениям в прошлом году из-за недостаточной пропускной способности ливневой канализации, ликвидированы. Это места на улицах Петухова, Дачной.
Фото редакции
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