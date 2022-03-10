Конгресс США принял законопроект о запрете импорта энергоносителей из России

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, запрещающий импорт энергоносителей из России и предусматривающий принятие мер для приостановки участия РФ во Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает ТАСС.

Документ поддержали 414 конгрессменов, 17 выступили против.

Согласно законопроекту, следует запретить ввоз в США российских энергоносителей, в том числе нефти и газа. Также американские должностные лица должны рассмотреть шаги «с целью приостановить участие РФ в ВТО».

Кроме того, американским должностным лицам предписывается принять меры с тем, чтобы «призвать других членов ВТО приостановить торговые уступки для РФ».

Президент США Джо Байден во вторник уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.