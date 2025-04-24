В Минстрое отчитались о росте зарплаты у новосибирских строителей

В Новосибирской области средняя зарплата рабочего I разряда в строительстве за 2024 год выросла на 13%. Теперь она составляет 57 611,66 рублей.

— От данного показателя напрямую зависит определение стоимости строительства объектов на территории нашего региона. Данный показатель будет использоваться для расчётов затрат на оплату труда рабочих в 2025 в составе сметной документации, — рассказал Дмитрий Богомолов, министр строительства региона.

За последние три года, по данным Минстроя, региону удалось добиться значительного прогресса в оплате труда в отрасли. В 2022 году средняя зарплата составляла 45 942,29 рублей, в 2023 году она выросла до 50 780,5 рублей.

Стоит отметить, что на 1 сентября 2024 года, по данным Минстроя, в строительном комплексе Новосибирской области было занято 43 358 человек. По данным Новосибирскстата, средняя зарплата в строительстве на январь 2025 года составляла 67 079 рублей.

На V Новосибирском налоговом форуме руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщал, что в рамках отраслевого подхода налоговая провела анализ 60 застройщиков. В итоге за январь-сентябрь налоговая нагрузка на компании выросла в 2,4 раза, доходы — в 7,5 раз или на 10 млрд рублей, исчисление налогов выросло в 7 раз или на 2,2 млрд рублей, в том числе поступление налогов в региональный бюджет выросло на 2 млрд рублей. Он подчеркивал, что свыше 55 застройщиков показали рост сотрудников более чем на 400 штатных единиц, среднемесячная зарплата в отрасли выросла на 43% — почти до 100 000 рублей.

То есть суммы, которые использует для расчета при определении стоимости объектов Минстрой и те, которые существуют на рынке, отличаются практически в два раза. Участники рынка, опрошенные редакцией, не исключили, что из-за этого могут возникнуть сложности при объявлении торгов по строительству объектов. Добросовестные подрядчики поймут, что не вписываются в бюджет, и не будут участвовать в аукционах.

При этом по итогам 2024 года дефицит кадров в строительной отрасли региона вырос на 11%. Девелоперы отмечали, что на рынке сложно найти рабочих, даже не смотря на сокращение темпов строительства.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске выросло количество вакансий с заработком от 100 тысяч рублей. За год на рынке труда региона их стало больше на 25%.