«Алютех» планирует запустить производство в ПЛП в первом квартале 2022 года

— В 2019 году в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение с «Агентством инвестиционного развития Новосибирской области» и приобрели два земельных участка площадью 10 га в Промышленно-логистическом парке региона, разработали ПСД на создание завода. В 2020 году мы прошли экспертизу и получили разрешение на проведение строительно-монтажных работ, сейчас активно строим. К концу 2021 года намерены завершить основные строительно-монтажные работы, а в первом квартале 2022-го — сдать объект в эксплуатацию, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС представитель ГК «Алютех» Шамиль Мустакимов.

Напомним, на территории ПЛП ГК «Алютех» планирует построить новый производственно-складской комплекс, в состав которого войдут производственное предприятие, а также распределительный склад. В ценах 2019 года компания планировала вложить в проект около 1 млрд рублей. Предполагаемый объем выпуска всех ассортиментных позиций — более 95 тысяч штук в год при выходе на проектную мощность. На площадке инвестор намерен организовать выпуск секционных ворот (гаражных, промышленных, панорамных всех типоразмеров), въездных ворот, алюминиевых профильных систем, перегрузочного оборудования (уравнительных платформ, герметизаторов проемов) и роллетных систем. Реализация проекта позволит увеличить производство продукции предприятия в 2,6 раза.

Напомним, сейчас в Новосибирске работает ООО «Алютех-Сибирь», которое расположено в селе Марусино. Предприятие изготавливает роллетные системы, секционные и въездные ворота. Производственная мощность — 25 тысяч секционных и 3 тысячи въездных ворот в год. После запуска площадки в ПЛП компания намерена съехать из Марусино.

— В 2022 году мы планируем выпустить на предприятии в ПЛП 32 тысячи секционных и 6,5 тысячи въездных ворот, получить выручку от продажи продукции около 3,5 млрд рублей. К 2030 году намерены увеличить ее до 9,5 млрд рублей, — говорит Шамиль Мустакимов. — После запуска предприятия в 2022 году мы планируем создать 229 рабочих мест, а к 2030-му — 436.

ГК «Алютех» — международный холдинг с головным офисом в Минске. С 1996 года является крупнейшим в Восточной Европе производителем воротных и роллетных систем, алюминиевых дверей и фасадных систем. Работает на рынках Западной Европы. В состав холдинга входят пять производственных предприятий (три завода в Беларуси, один в России и один в Украине), более 20 сбытовых подразделений в Европе, Северной Америке и Азии.