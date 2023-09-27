Из-за ослабления рубля и растущего спроса в Новосибирской области ускорилась инфляция

В августе годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 4,5%. Однако инфляция в области остается ниже, чем по Сибири и по России в целом. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

— Больше всего на ускорение годового роста цен повлияли ослабление рубля и повышение спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, — говорится в сообщении.

Например, животноводы стали больше тратить на импортные кормовые добавки и обслуживание иностранного оборудования. Рост издержек сказался на стоимости продукции — ускорился рост цен на свинину и мясо птицы. Также в августе в годовом выражении подорожали конфеты, замедлилось снижение цен на кексы и рулеты.

Однако не все так плохо. Например в августе наблюдалось снижение цены на картошку, свеклу и морковь.

Цены на многие непродовольственные товары в августе росли быстрее, чем в июле. Здесь курс рубля влиял как напрямую через стоимость импорта, так и опосредованно — через растущий спрос на фоне повышения инфляционных ожиданий.

Также пострадал и автомобильный рынок.

— На фоне ослабления рубля вырос спрос на машины. В итоге — рост цен на легковые автомобили ускорился. Аналогичная ситуация со стройматериалами — в августе годовое снижение цен на них замедлилось из-за возросшего спроса, — подчеркнула Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Из-за подорожавшего содержание машин таксисты также повысили стоимость своих услуг.

Отмечается повышенный спрос на съемное жилье из-за того, что новосибирские предприятия столкнулись с дефицитом кадров и привлекали, в том числе, иногородних специалистов. Как итог ускорился рост цен на аренду.

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России повысил ключевую ставку до 13%.