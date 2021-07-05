Зарплаты новосибирцев оказались одними из самых низких в Сибири

Средняя начисленная (то есть, до выплаты налогов) зарплата жителя Сибири — 45 030 рублей. Однако в Новосибирске она ниже среднего уровня — 42 264 рубля, сообщает Сиб.фм со ссылкой на Новосибирскстат. Меньше, чем в Новосибирской области, зарабатывают только на Алтае (Алтайский край — 30 278 рублей, Республика Алтай — 36 069 рублей) и в Омской области — 38 439 рублей. Еще в шести регионах Сибири зарабатывают лучше, чем у нас, и в лидерах по-прежнему красноярцы: у них средняя зарплата 56 055 рублей, почти на 14 тысяч или на 25% больше, чем в Новосибирской области.

Что касается представителей отдельных специальностей, то в Новосибирской области лучше всех живут финансисты и сотрудники страховых компаний — 78 155 рублей. Больше их коллегам платят только в Тыве — 80 012 рублей, а, например, в богатом Красноярском крае их зарплаты меньше на 10 тысяч — 68 753 рубля.

На втором месте по зарплатам в Новосибирской области — специалисты в области связи и информации, 75 995 рублей в месяц. И это абсолютный рекорд зарплат в этой сфере в Сибири — так много их коллегам не платят больше нигде.

На третьем месте в нашем регионе — ученые и инженеры, 52 932 рубля. Но они, в отличие от специалистов по связи, далеко не самые высокооплачиваемые в СФО, где в среднем зарплата их коллег — 57 211 рублей.

Ну, а самые низкооплачиваемые в Новосибирской области — работники гостиниц и общепита, 22 982 рубля. Такое положение не только в нашем регионе, но и во всей Сибири: меньше платят только их коллегам в Алтайском крае, 18 407 рублей.

Что парадоксально, низкий уровень зарплат не отражается на уровне жизни в Новосибирской области: по этому параметру она лидирует в Сибирском федеральном округе.